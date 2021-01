BLOGI | Kahe tiiru järel kuuendat kohta hoidnud Tuuli Tomingas teenis MK-sarjas korralikult punktilisa

Oberhofi MK-etapi naiste ühisstart

Tomingas teenis 23. koha eest MK-sarjas juurde 16 punkti.

Tomingale lõpuks 23. koht, kaotust võitjale 1.52,3!

Lõppseis:

Pikalt juhtinud Wierer saab lõpuks kuuenda koha.

Hanna Öberg on kolmandana poodiumil.

Tomingas on 21. kohal, kaotust liidrile 1.36,4.

Seis 12,0 km peal:

Simon on võitjana finišis, Preussile teine koht.

Simon saab tõusu peal Preussist mööda.

Simon ei lase Preussi eest ära. Võitlus võidu peale kisub pingeliseks.

Tomingas on 10,8 km peal 21. kohal, kaotust Preussile 1.22,9.

Preuss näitab võimu, ainsana läheb kaasa ikka Simon. Wierer enam ei jaksa...

Paremusjärjestus neljanda tiiru järel:

Tomingas viimase tiiru järel 19. kohal, kaotust liidrile on 1.06,3.

Tomingal jääb üks märk üles. Kokku seega täna kolm trahviringi.

Simon juhib, Preuss teine. Wierer kolmas, Wierer kaotab liidrile 5,6 sekundiga.

Wiereril jääb kaks märki üles!

Jälitajad kõik ka eksivad!

Liider Wierer on viimases tiirus kohal.

Tomingas on 9,5 km peal 19. kohal, kaotust Wiererile on ikka 1.22,9.

8,3 km peal on Tomingas langenud 20. kohale, kaotust Wiererile on kogunenud 1.22,8.

Seis kolmanda lasketiiru järel:

Liidrikohal on Wierer, kes edestab järgnevaid rohkem kui 20 sekundiga.

Tomigas on kolmanda tiiru järel 18. kohal, kaotust liidrile on 1.12,3.

Tomingas alustab hästi ja tabab kolm esimest märki, kuid kaks viimast jäävad üles. Tomingal tuleb minna kahele trahviringile.

Liidrid on kolmandas lasketiirus kohal.

7 km peal on Tomingas 13. kohal, kuid kaotus liidrile on hoopis vähenenud. Tomingas jääb Wiererist maha17,4 sekundiga.

5,8 km peal on Tomingas 8. kohal, kaotust Wiererile 19,8 sekundit.

Paremusjärjestus teise lasketiiru järel. Tomingas kuues, Wierer liidrikohal!

Tomingas on teise tiiru järel 6. kohal!

Tomingas ootab esimese lasuga 5-6 sekundit, kuid see tasub ennast ära. Tomingas tabab kõik viis märki!

Tomingas on taas ilusasti peagrupis sees!

Tomingal suusk libiseb hästi ja tundub, et selle taha midagi täna ei jää.

Tomingas on pika tõusu järel 14. kohal, kaotust liidrile on 17,4 sekundit ehk tiiru järel on kaotust juurde tulnud 5,4 sekundit.

Wierer juhib avatiiru järel. Paremusjärjestus:

Tomingas saab avatiirus kõik viis märki alla. Kolmanda märgi laskmise eel võttis ta kerge pausi, kuid õnneks tasus see ära. Tomingas on avatiiru järel 13. kohal.

Naised on jõudmas esimesse tiiru...

Viimati osales mõni eestlanna ühisstardiga sõidus eelmsiel hooajal, kui Regina Oja sai kirja 28. koha.

Seis 2 km peal: Tomingas 26. kohal. Kogu seltskond on endiselt koos.

Start on antud!

Viimase Eesti naisena sõitis regulaarselt ühisstardiga sõitudes Eveli Saue. Saue parimaks kohaks sel alal jäi 13. koht.

Naiste võistluse stardini on jäänud veel viis minutit.

Tere päevast! Siin on Tuuli Tominga tänased konkurendid: