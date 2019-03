BLOGI | Herrmann krooniti jälitussõidus maailmameistriks, 50. kohalt alustanud Tomingas lõpetas 30 parema seas

Laskesuusa MM: naiste jälitussõit

Talihärm tuleb üle finišijoone 34. kohal.

Tomingas lõpetab 28. kohal! Varsti peaks finišisse jõudma ka Talihärm.

Talihärm on 36. kohal.

Herrmann tuleb maailmameistriks! Eckhoff võtab Dahlmeieri ees hõbeda.

Eckhoff on püüdnud Dahlmeieri kinni ja hõbeda peale tuleb kõva heitlus.

Tomingas hoiab 28. kohta, tuletame meelde, et ta alustas täna 50. kohalt.

Tomingas jätab ühe märgi üles, Talihärm kaks.

Dahlmeier jääb Herrmannist maha 22 sekundiga, Eckhoff tõusis kolmandaks.

Liidrikohal olnud Brorsson eksib neli korda! Hermann laseb nulli ja tõuseb kindlaks liidriks.

Talihärm eksib püstitiirus ühe korra, Tomingas lasi nulli! Tomingas hoiab 27. kohta, kaotust 3.13 ja Talihärm 31. kohal.

Sakslannad Dahlmeier ja Herrmann jäävad Brorssonist maha juba rohkem kui poole minutiga.

Brorsson laseb kolmandas tiirus puhtalt ja tõuseb uueks liidriks!

Tomingas laseb teises tiirus puhtalt! Talihärm 27, kaotust 2.43 ja Tomingas tema järel kohe 28, kaotust 3.02.

Talihärm jättis viimase märgi üles ning peab ühe trahviringi veel sõitma.

Teise tiiruga tõuseb liidriks Hermann, kes edestab 0,5 sekundiga Brorssoni. Kuzmina eksib ka teises tiirus kaks korda ning on suurest mängust väljas.

Tomingas eksib esimeses tiirus korra, jättes üles viimase märgi. Talihärm asub 25. kohal, kaotust 1.45. Tomingas hoiab 48. kohta.

Esimese tiiru järel tõusis liidriks Dahlmeier, Kuzmina langes seitsmendaks.

Talihärm eksib samuti kahel korral tiirus.

Kuzmina eksib esimeses tiirus juba kahel korral. Peatselt on tiirus ka Talihärm.

Start on antud! Kuzmina läks rajale. https://twitter.com/IBU_WC/status/1104724935874891776

Varustuse kontroll: https://twitter.com/IBU_WC/status/1104724078022311936

Peatreener Indrek Tobreluts rääkis ERR-i otseülekandes, et tuuleolud olid pealelaskmisel äärmiselt keerulised. Tähtis on, et ei satuks seina äärde laskma, muidu tuleb hakata pealelaskmisega võrreldes kõvasti parandusi tegema.

Väike ülevaade, kes on sel hooajal naiste ja meeste jälitussõite valitsenud: https://twitter.com/IBU_WC/status/1104697360901378048