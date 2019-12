BLOGI | Grete Gaim tegi Östersundi MK-etapil elu parima võistluse

Östersundi MK: naiste 15 km

Võistluse lõpptulemused - elu parima MK-sarja stardi teinud Gaim 27., Oja 46. Tomingas 52. ja Talihärm 81.

Grete Gaimi lõppkohaks peaks olema 27. Oja on hetkel 46. ja Tomingas 52. kohal.

Gaim langes 26. kohale. Kas see ongi tema tänane lõppkoht?

Gaim on nüüd 25., Oja 43. ja Talihärm 72. kohal.

Hetkeseis finišis, Gaim 24. kohal:

Ukrainlanna Yuliia Dzhima ei suuda lõpukilomeetritel oma edu hoida ning kaotab liider Justine Braisazile 11,1 sekundiga, kuid see annab teise koha.

Tominga viimane tiir toob paraku kaks trahvi (kokku 4) ning sinna läksid MK-punktid. Hetkel 47. koht.

Gaim püsib hetkel finišis 21. kohal, Oja on 36. ja Talihärm 56. kohal.

Regina Oja lõpetab ning läheb 36. kohale (+4.49).

Ukrainlanna Yuliia Dzhima üllatab ja läheb nelja tiiru järel puhaste paberitega liidriks, kuid edu Braisazi ees on vaid 6,7 sekundit.

Grete Gaim on hetkel finišis 21. kohal (+3.32). Lõpetanud on 52 naist 103-st.

Tomingas kolmandas tiirus eksimatu (kokku 2 trahvi) ja hetkel 37. koht.

Regina Oja on finišis ning hetkel 33. koht (+4.49).

Grete Gaim laseb viimases tiirus täpselt (kokku 1 trahv) ja läheb 19. kohale (+2.38). MK-punktid võiks tulla...

Tomingas sai teisest tiirust kaks trahvi (avatiirus oli täpne) ning on 47. kohal (+3.17).

Regina Oja viimases tiirus täpne (kokku 3 trahvi) ning läheb 30. kohale (+4.17), kui tiiru läbinud 48 naist.

Hetkeseis finišis:

Prantslanna Justine Braisaz on võitjana finišis, teine on tema kaasmaalane Julia Simon (+17,7) ja kolmas norralanna Tandrevold (+25,2).

Norralanna Ingrid Landmark Tandrevold finišis uus liider - edu Häcki ees 40 sekundit.

Talihärm on finišis ning hetkel 22 naise hulgas alles 21. koht (+7.00). Liider on šveitslanna Lena Häcki.

Grete Gaim on ka kolmandas tiirus täpne (kokku 1 trahv) ning läheb meie parimana 28. kohale (+3.48).

Prantslanna Justine Braisaz, kes sai avatiirus kaks trahvi, on kolm järgmist tiiru läbinud puhaste paberitega ning on uus liider. Edu kaasmaalase Simoni ees 4 sekundit. Tandrevold kaotab 4. tiiru järel kolmandana 18 sekundiga.

Gaim on teises tiirus täpne ning hetkel seal parima eestlannana 28. kohal (+2.47).

Poolatar Monika Hojnisz-Starega kaotab finišis Wiererile 3,3 sekundiga ja läheb teiseks.

Norralanna Ingrid Landmark Tandrevold saab viimases tiirus oma ainsa trahvi ning läheb liidriks. Edu Wiereri ees juba 42 sekundit.

Talihärm saab viimases tiirus lausa kolm trahvi (kokku 6) ning mängib oma võimalused lõplikult maha.

Wierer on finišis liider, edestades Preussi 51 sekundiga.

Poolatar Monika Hojnisz-Starega (2 trahvi) on neljanda tiiru järel uus liider, edestades Wiererit kolme sekundiga.

Regina Oja on teises tiirus täpne (kokku 2 trahvi) ning tõuseb Talihärmast mööda, hetkel 34. kohale (+3.33).

Šveitslanna Lena Häcki on ka kolmandas tiirus täpne ja säilitab liidrikoha.

Mäkäräinen eksib viimases tiirus korra (kokku 4) ning läheb nelajndaks. Kaotust liider Wiererile on minut ja kuus sekundit.

Itaallanna Dorothea Wierer laseb viimases tiirus kõik märgid alla ning läheb kokkuvõttes kolme trahviga liidriks.

Talihärm kolmas tiir - veel üks trahv ning eestlanna on 18. kohal (+2.52), tiiru on läbinud 21 naist.

Grete Gaim avatiirus üks eksimus ning see ei anna hetkel enamat 43. kohast (1.48). Talihärm on selles vaheajas 43. (+1.38).

Šveitslanna Lena Häcki on kaks esimest lasketiiru läbinud puhaste paberitega ning tõuseb liidriks.

Regina Oja eksib esimeses tiirus kahel lasub ja on hetkel alles viimasel ehk 47. kohal (+2.45).

Mäkäräinen jätab kolmandas tiirus üles kaks märki ning kukub neljandaks. Juhib Öberg 5,3 sekundiga Preussi ees.

Talihärm jätab teises tiirus samuti ühe märgi üles ning läheb hetkel 13. kohale (+2.32). Tiiru läbinud 20 naist.

Ükski naine pole veel kahest tiirust puhaste paberitega läbi tulnud. Mäkäräinen juhib Öbergi ees 8,4 sekundiga.

Regina Oja (nr 47) on startinud.

Mäkäräinen jätab teises tiirus ühe märgi üles, kuid läheb hetkel liidriks. Kahel korral eksinud Preuss kaotab talle 1.17-ga.

Talihärm jätab avatiirus ühe märgi üles ja kaotab liider Mäkäräinenile 1.38-ga.

Soomlanna Kaisa Mäkäräinen laseb avatiirus samuti täpselt ning läheb hetkel liidriks. Öberg kaotab teisena 6,7 ja Preuss kolmandana 11,1 sekundiga.

Hetkel juhib avatiiru järel täpselt lasknud sakslanna Franziska Preuss.

Esimesed naised on jõudnud lasketiiru. Täna siis trahviringe ei sõideta, iga möödalask toob ajale minuti otsa.

Esimene eestlanna, Johanna Talihärm (nr 19) on rajal.

Kõik tugevamad on end sättinud esimesse ja teise stardigruppi, sest raja- ja ilmaolud on väga sarnased eilsele ehk lõpus tuleb sumbata paksus lumesopis.

Võistlus on alanud - esimene startija, tšehhitar Veronika Vitkova on rajal.

Tere, spordisõbrad! Laskesuusatamise hooaja esimene MK-etapp Rootsis Östersundis jätkub naiste 15 km tavadistantsiga (algus 17.20). Eestlannade tänased stardinumbrid on: 19. Johanna Talihärm, 47. Regina Oja, 52. Grete Gaim, 93. Tuuli Tomingas.