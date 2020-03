BLOGI | Eesti naiskond jäi esikümnest kaugele, Ränkeli eksimused püstitiirus kukutasid meeskonna poodiumiheitluselt välja

NOVE MESTO MK-ETAPP: TEATESÕIDUD

Eesti saab lõpuks 16. koha. Kaotust tuli Norrale 4.53,4.

Läbi! Norra võtab kindla võidu, Ukraina teenib hõbeda ja Rootsi saab pronksi.

Kes võtab hõbeda? Kes jääb esimesena poodiumilt välja?

8. lasketiir. Bö laseb puhtalt, Norra edu konkurentide ees mäekõrgune.

Heldna sai kahe varupadruniga viimase märgi alla, Eesti 15. kohal (+3.32).

Hõbeda peale käib tihe heitlus!

7. lasketiir. Johannes Thingnes Bö laseb eksimatult, Norra on liikumas kindla võidu suunas.

Kolm vahetust sõidetud. Norra edu Itaalia ja Valgevene ees üle 42 sekundiga. Eesti asub 12. kohal, kaotust Norrale 2.18,1.

6. lasketiir. Ränkel peab minema kolmele trahviringile. Eesti viimase vahetuse eel langenud 13. kohale (+2.08,2).

Aga nüüd kolmanda vahetuse püstitiir!

Hetkeseis 5. tiiru järel:

Ränkel saab ühe varupadruniga kõik märgid alla! Eesti hoiab 5. tiiru järel viiendat kohta!

5. lasketiir. Tarjei Bö laseb eksimatult ja Norra jätkuvalt kindel liider.

Ränkel hoiab 0,9 km peal kolmandat kohta! Mida suudab aga mees lasketiirus?

Norra lõpetab teise vahetuse liidrina, Ränkel pääseb rajale viiendana (+10,4).

Ermits näitab suurepärast kiirust ja on 5,9 km peal tõstnud juba Eesti viiendaks!

4. lasketiir. Nelin peab minema trahviringile, kindel edu mängiti maha. Botšarnikov ja Valgevene on uus liider! Ermits laseb samuti puhtalt ja Eesti on kuues!

3. lasketiir. Nelin hoiab Rootsit liidrikohal. Ühe varupadruni kasutanud Ermits asub kaheksandal positsioonil (+36,3).

Ermits saab vahetuse üle 7. kohalt. Liidrist Norrast jääme maha 23,8 sekundiga.

2. lasketiir. Samuelsson tõstab Rootsi esimeseks, Zahknal läheb tarvis üht varupadrunit. Eesti kahe tiiru järel kaheksas (+20,1).

4,1 km peal on aga vahe vaikselt suurenemas. Zahkna jääb liidritest maha 9,7 sekundiga.

Zahkna püsib 3,4 km peal peagrupis. Eesti hoiab hetkel seitsmendat kohta.

1. lasketiir. Zahkna laseb eksimatult ja tõstab Eesti neljandaks. Liidrist Šveitsist jäädakse maha 7 sekundiga.

Start on antud!

Juba kell 18.00 algab meeste teatesõit. Eesti nelikusse kuuluvad Rene Zahkna, Kalev Ermits, Raido Ränkel ja Robert Heldna.

Regina Oja jõuab finišisse 18. kohal, kaotust kogunes lõpuks 6.42,2.

Prantsusmaa sai teise koha. Denise Hermann toob tihedas heitluses Saksamaale kolmanda koha.

Läbi! Norra saab lõpuks võrdlemisi kindla võidu.

Eckhoff on prantslanna enda kannult maha raputanud ja on toomas Norrale järjekordset võitu!

Tiril Eckhoff ja Anais Bescond võitlevad etapivõidu nimel! Kes võtab pronksi?

Ankrunaine Regina Oja hoiab eelviimase tiiru järel Eestit 18. kohal. Kas Eesti suudab ringiga sissesaamist vältida?

7. lasketiir. Ukraina on taastanud liidrikoha, Prantsusmaa teine (+5,4) ja Norra kolmas (+8,1).

6. lasketiir. Lehtla ja Eesti jätkavad 19. positsioonilt, liidritest jäädakse maha 4 minutiga.

Norra on liider, aga vahed on väikesed!

Lehtlal jäi algselt kolm märki üles, aga suutis varupadrunitega kõik märgid lõpuks alla saada. 5 lasketiiru järel Eesti 17. kohal (+3.40,1).

5. lasketiir. Semerenko hoiab Ukrainat liidrikohal, aga Saksamaa (+10,8) ja Venemaa (+16,7) ei jää kaugele.

Talihärm annab vahetuse Lehtlale üle 18. positsioonilt (+2.49,9).

Taas üht varupadrunit kasutanud Talihärm on tõstnud Eesti 18. kohale. Kaotust Ukrainale on 2.43,5.

4. lasketiir. Dzhima ja Ukraina jätkavad liidrina, Rootsi teine (+8,3) ja Poola kolmas (+18,6).

Talihärmal läks tarvis üht varupadrunit, et kõik märgid alla saada. Kolme tiiru järel jätkab Eesti 23. ehk viimasel kohal.

Ukraina on tõusnud uueks liidriks.

Tomingas andis vahetuse Talihärmale üle 22. kohal, kaotust liidrile Itaaliale on 2.08,3.

Avavahetuse järel on liider Itaalia, Venemaa jääb maha 10,7 ja Ukraina 11,3 sekundiga.

2. lasketiir. Tomingasel läks vaja kaht varupadrunit, Eesti alles 22. kohal.

1. lasketiir. Tomingas saab 3 varupadruni abil märgid alla.

Avavahetust sõidab Eestil Tuuli Tomingas.

Tervist, head laskesuusasõbrad! Naiste teatesõit on juba alanud!