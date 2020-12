BLOGI | Eesti laskesuusatajad MK-etapil punkte ei teeninud, nii meeste kui ka naiste seas triumfeerisid üllatajad

Laskesuusatamise MK-etapp Hochfilzenis: sprindid

Võidumees Dale ei suutnud emotsioone varjata: https://twitter.com/IBU_WC/status/1337406568892166144?ref_src=twsrc%5Etfw

Eestlastest sai korra eksinud Kalev Ermits 51. koha (+2.15,8), neljal trahviringil käinud Raido Ränkel oli 96. (+3.51,0) ja kaks möödalasku teinud Rene Zahkna 97. (+3.56,4). Ainsa eestlasena pääses jälitussõitu seega Ermits.

Lõpuprotokoll:

Johannes Thingnes Bö on finišis neljandal kohal, kaotust Dalele kogunes 41,2 sekundit.

Tarjei Bö eksib püstitiirus kahel korral ja on kõrgest mängust väljas. Seega on tänane võitja Johannes Dale!

Neli trahviringi läbinud Ränkel on finišis 82 mehe seas 75. kohal (+3.51,0). Zahknast läheb ta 5,4 sekundiga ette.

23-aastane Dale pole seni individuaalvõistlustel isegi poodiumile pääsenud, täna terendab võit. Ainus reaalne ohustaja on Tarjei Bö, kes edestab Dalet esimese tiiru järel kahe sekundiga.

Üks on selge: Johannes Thingnes Bö täna ei võida. Ta lasi püstitiirus määda viimase märgi ja teise tiiru järel on ta neljandal kohal, Dalele kaotab Bö 22 sekundit.

Uus liider finišis: norralane Johannes Dale edestab Fillon Maillet'd koguni 17,1sekundiga.

Ermits on finišis 50 mehe seas 34. kohal, Zahkna on 48. positsioonil. Et Ränkel lasi esimeses tiirus kaks märki mööda ja seega eestlastel täna punktikohale asja pole.

Paari minuti jooksul on Samuelsson langenud finišiprotokollis juba kolmandaks. Temast möödusid kaks prantslast: esikohal on Quentin Fillon Maillet, teine on Fabien Claude (+11,9) ja kolmas veel Samuelsson (+27,2).

Zahkna läheb finišis 32. kohale (+3.12,1). Viimase ringiga tuli Samuelssonile kaotust juurde koguni minut. Ja rootslane pole täna suusarajal sugugi kõige kiirem mees.

Ermits on finišis 33 mehe seas 24. kohal.

Fillon Maillet läheb teise tiiru järel liidriks, edu Samuelssoni ees on juba 14,8 sekundit.

Kuuemeheline norralaste vägi on alles mängu sekkumas. Suurfavoriit Johannes Thingnes Bö stardib alles 89-ndana.

Zahkna tabab teises tiirus kõik märgid, aga ta läheb 34 mehe seas 30. kohale. Kaotust Samuelssonile on kahe trahviringi juures 2.10,2.

Esimeses tiirus on taas uus liider, prantslane Fabien Claude edestab tiimikaaslast Fillon Maillet'd 3,3 sekundiga.

Ermits on finišis 16 mehe seas 13. kohal, kaotust Samuelssonile on 1.31,5.

Esimese tiiru järel läheb liidriks prantslane Quentin Fillon Maillet, kes edestab sakslast Erik Lesserit 0,9 ja Faki 5,7 sekundiga.

Zahkna lasi esimeses tiirus nirult. Mööda läks kaks lasku ja kõrgele kohale täna tal lootust pole. Ta on 37 sportlase seas 35. kohal (+1.16,7).

Ermits läheb teise tiiru järel 16 mehe seas 12. kohale, kaotust Samuelssonile on 1.13,2. Praegu on veel vara öelda, kas Ermits suudab punktikohale jõuda. Lihtne see kindlasti pole.

Ermits pääseb püstitiirust ühe trahviga.

Ermits kaotab enne teist lasketiiru Samuelssonile juba 42 sekundiga.

Samuelsson läbib ka teise tiiru puhtalt ja rootslane on täna kindlasti esikolmikukonkurentsis. Ta edestab samuti kõik märgid tabanud austerlast Simon Ederit 12,9 sekundiga.

Ermits on rajal 1,1 kilomeetriga Samuelssonile kaotanud 12 sekundit juurde. Väga võimast suusavormi eestlasel kahjuks pole.

Sloveen Jakov Fak läheb Samuelssonist 0,9 sekundiga mööda ja lükkab Ermitsa seitsmendaks.

Ermits läbib lamadestiiru puhtalt ja läheb 15 mehe seas kuuendaks. Kaotust liidrile Sebastian Samuelssonile on 16,4 sekundit.

Ermits on nüüd rajale läinud.

Kokku peaks täna rajale minema 108 meest, neist viimane on üllatuslikult Norra äss Tarjei Bö.

Eestlaste stardinumbrid: Kalev Ermits 15, Rene Zahkna 32 ja Raido Ränkel 76.

Tere taas! Meeste sprint algab kell 15.20.

Eestlannade lõppkohad: 66. Talihärm, 72. Tomingas, 82. Oja, 100. Lehtla.

15koef: Tuuli pole võimeline lihtsalt punktidele sõitma vaid kui mitte TOP10 siis TOP20 kindlasti.

Lehtla on finisis nelja trahvi ja kaotusega 3.43,3 94. kohal.

Qw: Nii kahju, eriti Tuulist. Ta on selgelt võimeline iga kord punktidele sõitma.

Peatreener Toberluts ETV otse-eetris: "Kas see just väga karm oli, aga täna on kaks-kolm trahvi palju. Kogu maailm oli hädas, lasti keskmisest rohkem trahve. Ilmselt nõuab kõrgusega kohanemine aeg. Loodan, et kohaneme ja teeme järgmised võislused paremini."

Selgeks on saanud ka see, et ükski eestlanna 60 parema hulka ei mahu ehk jälitussõitu ei pääse. Lehtla võttis teisest tiirust kolm trahvi juurde.

Lamadestriirus ühe märgi püsti jätnud ja teises tiirus puhtalt lasknud Tiril Eckhoff on finišis teine (+8,5). Alimbekeva saab karjääri esimese MK-etapi võidu.

Finišis juhib hetkel Alimbekeva sakslanna Preussi (1; +9,9) ja norralanna Röiselandi (1; +16,9) ees.

Tomingas läheb finišis hetkel 55. kohale. Kolm trahvi ja kaotust 2.24,4. Talihärm on 51., Oja 62.

Kadri Lehtla jättis esimeses tiirus ühe märgi üles ja platseerus 70. kohale (+59,7).

Pärast kolme trahviringi leiame Tomingase 53. kohalt. Karm kukkumine. Esimeses tiirus on tema nimi 14. kohal.

Tomingas alustas püstitiirus kolme möödalasuga. Kaks viimast märki tulid alla. Aga kahjuks kolm trahvi.

Teise tiiru tulles oli Tomingas 18. (+38,1).

300 meetrit hiljem peale tõusu leiame Tuuli 15. kohalt (+28,2).

3,6 km vaheajapunktis Tomingas kümnes, kaotust 22,3 sekundit.

Tomingas sai lamadestiirus kõik märgid maha ja lahkus tiirust 13. kohal (+16,5). Juhib rootslanna Elvira Öberg.

Tomingas tuleb tiiru 29. kohalt (+14,9).

Oja jättis püstitiirus veel kaks märki üles ja hoiab teise tiiru järel alles 51. kohta. Kolm trahvi ja kaotust 2.12,8.

Tomingas läheb 1,1 km vaheajapunktis 19. kohale. Kaotust 4,4 sekundit vaid.

Oja pärast esimest tiiru 42. kohal (+54,8).

"Asendi mõttes oli hea tunne, arvan, et olid vasakul pool eksimused. Lugesin tuult natuke valesti. Oleks pidanud teisele poole tegema parandusi," arvas Talihärm ETV otse-eetris. "Sõidu poolest päris kehv tunne oli rajal. Ei saa rahul olla. Loodan, et see on ainult täna ja läheb paremaks."

Oja alustas lamadestiirus möödalasuga ja lahkuski tiirust ühe trahviga.

Uus liider Alimbekava. Tervelt 20,1 sekundit Simonist parem. Aga valgevenelanna lasi ka puhtalt.

Finišis läheb liidriks prantslanna Simon (2 trahvi), edestab Wiererit 5,5 sekundiga.

Regina Oja on 1,1 km vaheajapunktis 49 naise seas 30. (+9,2).

Talihärm (2 trahvi) on finišis kümnest naisest eelviimane (+1.50,5 Wiererile).

Teises tiirus läheb liidriks valgevenelanna Alimbekeva, kes läbinud mõlemad tiirud nulliga. Samuti nulliga lasknud itallanna Vittozzi kaotab talle 22,2 ja ühe trahviringi sõitnud Wierer 28,2 sekundit.

Teise tiiru läbi Talihärm puhaste paberitega. Väljus tiirust 9. kohal (eelviimane). Kaotust Wiererile 1.30,3.

Kahe nulliga läbis raja jaapanlanna Tachizaki, kes hetkel hoiab teise tiiru järel kolmandat kohta (+12,1). Juhib püstitiirus ühe möödalasu teinud itaallanna Wierer.

Lätlanna Bendika lasi esimeses tiirus nulli (hetkel 5. kohal), aga teises tiirus jäi üks märk püsti. Trahviringilt tulles platseerus ta kuue naise seas kolmandaks (+18,4 sekundit austerlannale Hauserile).

Talihärm jättis lamadestiirus kaks märki püsti ja lahkus pärast trahviringe tiirust 9. kohal, kaotust Dorothea Wiererile (0) 1.15,5.

300 meetrit hiljem on Talihärma kaotussekundid juba 17,1 sekundit.

Talihärm on 1,1 km vaheajapunktis kümnest sealt läbi tulnud naisest viimane (+9,7 sek parimale).

Võistlus on alanud! Talihärm stardib kell 12.34, Oja 12.54, Tomingas 13.04 ja Lehtla 13.17.

"Rada on nagu raudtee. Jääb igal juhul kõvaks. Põhi on jäine," kinnitas ka koondise peatreener Indrek Tobreluts. "Kõik (sportlased) on terved püsinud."

Tuuli Tomingas arvas ETV-le antud intervjuus, et rajaolud naiste võistluse käigus suuresti muutuda ei tohiks. Rada on kiire ja kõva, erinevalt Kontiolahtist, kus tagumistel tuli pehme lume sees sumbata. Tuuli soovis isale õnne 60. juubeli puhul. "Mul on väga hea meel, et ta mind tantsutrennist ära võttis," ütles Tomingas.