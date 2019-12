BLOGI | Eesti laskesuusanaiskonna võistlus ebaõnnestus - Tomingas kukkus, Gaim käis trahviringidel

Hochfilzeni MK-etapp: teatesõit

Lõppseis:

Eesti lõpetab 18. kohal (+6.36).

Norrale ja Venemaale järgneb Šveits (+1.04). Neljas on Ukraina, viies Kanada ja kuues Tšehhi.

Gaim sai märgid varupadrunite abil alla ning Eesti on viimase tiiru järel 18. kohal (+6.03).

Norra naiskond võidab! Venemaa on teine (+8,2).

Valesti arvasin! Röiseland on Jurlova-Perchti juba kinni püüdnud ja oma teed läinud.

USA on tõusnud kolmandaks (+1.15). Haecki käis trahviringil ning Šveits on viies (+1.17).

Venelanna Jurlova-Percht kindlustab 6. tiirus Venemaale ilmselt võidu! Röiseland kaotab teisena 15 sekundiga.

Meie järel on rajal veel Soome, ülejäänud on liidrilt juba ringiga sisse saanud.

Grete Gaim kukutab Eesti eelviimase laskmise järel 18. kohale (+5.03).

Gaim peab käima kahel trahviringil!

Eelviimane ehk 7. laskmine: Venelanna Jurlova-Percht jääb liidriks. Norra ja Röiseland kaotavad 26 sekundiga. Šveits ja Haecki on kolmas (+34).

Seis 3. vahetuse järel:

Eesti vahetab 14. kohal (+3.06). Rajale läks meie ankrunaine Grete Gaim.

Nüüd tundub, et rootslanna Brorsson on kukkunud, sest Eesti on koha võrra tõusnud.

Kolmas vahetus: Venemaa on liider, Norra on tõusnud 25-sekundilise kaotusega teiseks. Kolmas Itaalia (+35,4) ja neljas Šveits (+35,8).

Talihärm vajab kõiki kolme varupadrunit ning Eesti kukub 15. kohale (+2.47).

6. laskmine: Mironova vajab kolme varupadrunit, kuid saab märgid alla. Venemaa jääb liidriks, Šveits kaotab 25, Itaalia 29 ja Norra 41 sekundiga.

Seis 5. laskmise järel:

Ühe varupadruni kasutanud Talihärm on viienda laskmise järel endiselt 14. kohal (+2.21).

5. laskmine: Venemaa jääb liidriks, Itaalia on 4 ja Šveits 30 sekundi kaugusel.

"Ma vist läksin liiga julgelt kurvi. Ei arvestanud, et see oli väga ära sõidetud koht... Rütmi tagasi saamine oli väga raske, suusatunnetus läks kehvemaks, tundus, et klambrite juures oli midagi valesti," sõnas Tomingas ERRile.

Tuuli Tomingas lõpetab teise vahetuse 14. kohal ja saadab rajale Johanna Talihärmi. Vahe liider Itaaliaga on juba 1.55.

Teine vahetus: Itaalia lõpetab liidrina, Venemaa kaotab teisena ühe sekundiga. Taas suurepärast võistlust tegev Šveitsi naiskond on kolmas 28-sekundilise kaotusega.

Seis 4. laskmise järel:

Eesti on 13. kohal (+1.24). Tomingas vajas kolme varupadrunit.

4. tiir: Wierer tõstab Itaalia liidriks. Venemaa kaotab teisena 3,8 sekundiga. Saksamaa peab minema kolmele trahviringile, samuti Norra ja Prantsusmaa (mõlemal 1)!

Tomingas on suusarajal kukkunud ning on langenud 9. kohale (+33).

3. laskmine: Kuklina hoiab Venemaa liidrikohal, Wierer (Itaalia) on 4-sekundilise kaotusega teine. Täpselt lasknud Tomingas tõstab Eesti kuuendale kohale (+21).

Eesti eest on rajal Tuuli Tomingas.

Seis esimese vahetuse järel:

Venelanna Reztsova lõpetab esimese vahetuse liidrina. Vittozzi toob Itaalia teisena vahetusse, kaotusega 1,6 sekundit.

Eesti vahetab 14. kohal, kaotust liidrile 24,9 sekundit.

Seis teise laskmise järel:

Regina Oja vajas kahte varupadrunit ning Eesti langes 14. kohale. Vahe liidriga on 30 sekundit.

Teine tiir: Venemaa säilitab liidrikoha.

Seis avatiiru järel:

Esimene lasketiir: Venemaa tõuseb liidriks. Järgnevad Norra, Saksamaa ja Ukraina. Regina Oja vajab ühte varupadrunit ning on 14-sekundilise kaotusega 11. kohal.

Norralanna Knotten juhib esimeses vaheajapunktis. Grupp on koos ja Regina Oja sõidab 16. kohal.

Võistlus algas!

Eesti naiskond stardib koosseisus Regina Oja, Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm ja Grete Gaim. Üldse on stardis 21 naiskonda.

Tere, spordisõbrad! Austrias Hochfilzenis peetav laskesuusatamise MK-etapp jätkub täna esmalt naiste 4x6 km teatesõiduga, mis algab kell 12.30.