BLOGI | Eckhoff võttis Oberhofi MK-etapil võimsa võidu, eestlannad olid kahvatud

Oberhofi MK-etapp, sprindid

Johanna Talihärm sai lõpuks 104 naise seas 57. koha. Regina Oja oli 71., Tuuli Tomingas 80. ja Kadri Lehtla 86.

Naiste sprint on läbi. 20 parimat:

Lõpetanud on ka Kadri Lehtla, kes tegi täna kaks möödalasku. Ta on 99 naise seas 85. kohal (+4.03,7).

Finišis on 80 naist ja praeguseks on selge, et ainsana võib eestlannadest jälitussõitu pääseda Talihärm. Ta on 52. kohal, Oja on 63. ja Tomingas 70.

Ühe möödalasu teinud austerlanna Lisa Theresa Hauser tegi kõva sõidu, ta läheb Eckhoffi ja Öbergi järel finišis kolmandaks (+40,3). Paistab, et tagantpoolt talle enam keegi ohtlikuks ei saa.

Regina Oja tegi ka teises tiirus ühe möödalasu, ta on 65 naise seas 52. kohal (2.39,3). Võrdluseks Talihärm on teise tiiru järel 41. ja Tomingas 58. positsioonil.

Kui finišis on 39 naist, on tippude seas seis selline.

Tomingas kaotab finišis Eckhoffile 3.43,4 ja eestlanna läheb 37 naise seas 33. kohale.

Regina Oja eksis esimeses tiirus viimasel lasul. Ta kaotab Davidovale 1.15 ja läheb 63 naise seas 51. kohale.

MK-sarja üldliider Marte Olsbu Röiseland tegi täna kaks möödalasku, kahe tiiru järel on ta kaheksas (+54,3).

Tomingas on teise tiiru järel 37 naise seas 34. kohal (+3.04,8), Talihärm hoiab 26. kohta (+2.14,5).

Tomingas tegi ka püstitiirus kaks möödalasku. Täna siis 2+2.

Davidova kaotab finišis 59,7 sekundit, üheksanda koha sisse võttev Talihärm kaotab Eckhoffile 2.48,8. Vahed kärisevad täna ebaharilikult suureks, seega polegi asi ehk nii hull kui esialgu paistis.

Eckhoff on finišis ja tema edu Kuklina ees on koguni 1,21,7.

Startinud on ka Regina Oja. Tänavusel hooajal pole ta suutnud 60 parema sekka pääseda, aga täna on tal võimalus tõusta parimaks eestlannaks.

Rootslanna Hanna Öberg läbis võistluse samuti puhaste paberitega, aga sõidurajal pole ta Eckoffile vastu saanud. Kahe tiiru järel kaotab ta norralannale 22,6 sekundiga.

Davidova tegi püstitiirus ühe möödalasu ja läheb kolmandaks (+43,3).

Tomingas on esimese tiiru järel 36 naise seas viimane (+1.29,6). Juhib tšehhitar Marketa Davidova.

Talihärm on teise tiiru järel 16 naise hulgas 11. kohal, kaotust Eckhoffile on 2.14,5. Punktikoha jaoks tundub selline kaotus liiga suur.

Tomingas teeb esimeses tiirus kaks möödalasku, Talihärm lasi püstitiirus kõik märgid alla.

Eckhoff tegi kõva avalduse, et täna võita. Ka püstitiirus tulid alla kõik märgid, tema edu venelanna Larissa Kuklina ees on 39,2 sekundit.

Tuuli Tomingas pole sarnaselt Talihärmaga kuigi heas sõiduhoos. Kahe kilomeetri järel kaotab ta valgevenelannale Hanna Solale 29,2 sekundit ja on 34 naise hulgas 24. Talihärma edastab Tomingas kümne sekundiga.

Rajale läks ka Tuuli Tomingas.

Eckhoff laseb viiest viis ja läheb liidriks. Talihärm on 14. kohal, kaotust Eckhoffile on 1.20,6.

Talihärm tegi lamadestiirus ühe möödalasu.

Talihärma algus pole üldse hea, ta kaotab kahe kilomeetri vaheajapunktis Eckhoffile juba 36 sekundit.

Võistlus on alanud!

Eestlannadest läheb esimesena rajale Johanna Talihärm, kelle stardinumber on 14. Suurtest favoriitidest saab esimesena lähte norralanna Tiril Eckhoff, kelle number on 16. Kui Eckhoff võistluse lõpuks Talihärma kinni ei püüa, tähendab see ilmselt, et eestlanna on enda kohta teinud kõva sõidu.

Tere päevast! Naiste sprindi alguseni on pisut üle viie minuti.

