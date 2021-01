BLOGI | Anterselva MK-etapi naiste teatesõit: Venemaa võitis, Eesti langes hea alguse järel tagumisse poolde

Anterselva MK-etapi naiste teatesõit

Lõpptulemused:

Grete Gaim tõi Eesti finišisse 16. kohal, kaotust Venemaale tuli 5.15,1.

Venemaa edu on finišis Saksamaa ees 11 sekundit, Prantsusmaa kaotab kolmandana 21,2 sekundit.

Ja Kaiševa võidabki, finiš on lähedal.

Kaiševa pole konkurente lähemale lasknud.

Seitsmenda tiiru järel on Eesti 14. kohal (+3.50,6).

Kaiševa vajab kahte varupadrunit, Preuss ühte, aga venelanna lasi kiiremini. Venemaa edu Saksamaa ees on 8,6 sekundit, head võimalused on ka Julia Simonil (Prantsusmaa, +13,8). Itaalia on neljas (+26,1) ja Valgevene viies (+26,8).

Viimasesse tiiru tulevad Saksamaa ja Venemaa koos.

Preuss ja Kaiševa ei eksi lamadestiirus. Saksamaa edu Venemaa ees on kaks sekundit, Valgevene kaotab 33,5, Prantsusmaa 36,6 ja Itaalia 47,9 sekundit.

Lehtla annab kolmanda vahetuse üle 15. kohal (+3.12,8). Eesti ankrunaine on Grete Gaim.

Saksamaal läks viimast vahetust sõitma Franziska Preuss, Venemaal Uljana Kaiševa, Prantsusmaal Julia Simon, Valgevenel Hanna Sola, Itaalial Dorothea Wierer ja Norral Marte Olsbu Röiseland.

Seis kolmanda vahetuse järel:

Lehtla laseb püstitiirus puhtalt ja tõuseb 15. kohale (+2.27,9).

Talihärm ütles ETV intervjuus, et oma vahetuse alguses puhus nii külm tuul, et tema sõrmed külmusid ära. Püstitiiruks oli seis juba parem. Talihärm lisas, et MM-i eel ei lähe ta laagrisse, vaid hoopis Euroopa meistrivõistlustele.

Kuuenda tiiru järel läks juhtima Mironova, edu Herrmanni ees on 4,9 sekundit.

Saksamaa on liidrikohale viinud Denise Herrmann, venelanna Svetlana Mironova jääb maha umbes kümne sekundiga.

Eesti langeb 16. kohale, kaotust Saksamaale on 2.10,9.

Eestil läks kolmandat vahetust sõitma Kadri Lehtla. Lamadestiir ebaõnnestus täielikult, Lehtla laskis aeglaselt ja ebatäpselt - tulemuseks üks trahviring.

Seis teise vahetuse järel:

Rootslanna Elvira Öberg pidi sõitma kolm trahviringi ja nende suur mäng on tänaseks läbi.

Talihärm lasi nüüd kõik viis märki esimese korraga maha ja tõuseb 11. kohale (+1.08,5).

Neljanda tiiru järel juhib Saksamaa, teine on Prantsusmaa (+2,3) ja kolmas Venemaa (+3,1). Itaalia langeb neljandaks (+6,1).

"Võrreldes aasta algusega on seis parem. Suusk hoidis hästi, suusad olid täna väga head," ütles Tomingas ETV intervjuus.

Ingrid Landmark Tandrevold ja Norra on veel 13 sekundit tagapool.

Eesti kukub 16. kohale, kaotust Itaaliale on 1.40.

Talihärm läheb trahviringile. Kahju!

Ligi 20-sekundilise eduga lamadestiiru tulnud Federica Sanfilippo (Itaalia) tabab kõik märgid.

Seis esimese vahetuse järel:

Tomingas lõpetas esimese vahetuse neljandana, kaotust Itaaliale on 31.4 sekundit. Teist vahetust sõidab Eestil Johanna Talihärm.

5,7 km vaheajapunktis on Tomingas endiselt Itaalia, Saksamaa ja Venemaa järel neljas, kaotust Vittozzile on 28 sekundit.

Tomingas peab kasutama kahte varupadrunit, aga ka paljud konkurendid eksivad. Tomingas viib Eesti teisest tiirust minema neljandana, kaotust Vittozzile on 16,7 sekundit.

Tomingas on esimesed kinni võtnud ja läheb teise ringi keskel lausa liidriks!

Norralanna Knotten pidi minema trahviringile ja tema on 18. kohal (+45,3).

Tomingas saab ühe varupadruniga kõik märgid maha ja läheb tiirust minema neljandana, kaotust Lisa Vittozzile ja Itaaliale on 8,4 sekundit.

Tomingas pääses esimese ringi keskel napilt kukkumisest. Eestlannaga on kõik korras.

Eestil sõidab esimest vahetust Tuuli Tomingas. Favoriidid alustavad niimoodi: Johanna Skottheim (Rootsi), Vanessa Hinz (Saksamaa), Anais Bescond (Prantsusmaa), Karoline Knotten (Norra), Jevgenija Pavlova (Venemaa), Irina Krjuko (Ukraina).

Tere päevast! Naiste teatesõit on alanud, Eesti stardinumber on 16.