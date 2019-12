BLOGI | Annecy laskesuusatamise MK-etapi viimasest võistluspäevast kujunes Norra pidu

Annecy laskesuusatamise MK ühisstardid

Naiste lõpuprotokoll:

Pingelises heitluses jääb napilt peale Wierer, kes edestab 0,2 sekundiga Perssoni. Mäkäräinen saab neljanda, Hermann viienda koha.

Tihe heitlus käib aga teise koha nimel!

Tiril Eckhoff on kindla võitjana finišis.

Viimases tiirust liiguvad koos ära eksimatult lasknud Wierer ja Persson, kaotades Eckhoffile 1.20. Mäkäräinen mängis teise koha maha kahe eksimusega.

Tiril Eckhoff jätab ühe märgi üles, aga liigub siiski kindla võidu suunas. Samal ajal, kui norralanna trahviringi lõpetab, jõuab Mäkäräinen alles lasketiiru.

Head sõitu teinud Braisaz jättis koguni neli märki üles.

Eckhoff kolmandas lasketiirus ei eksinud ja läheb liidriks. Mäkäräinenil jääb aga kaks märki üles. Eksivad ka teised konkurendid, mis tähendab, et Eckhoffil on teiste ees enam kui minutiline edu.

Mäkäräinen püsib 6,5 km peal liidrina, Eckhoff püsib soomlanna tempos. Kolmandal kohal olev Braisaz jääb maha 43,5 sekundiga.

2. laskmine. Puhtalt lasknud Mäkäräinen läheb liidriks! Ühe trahviringi läbinud Eckhoff kaotab 2,8 sekundiga soomlannale.

3,5 km peal on liidriks tõusnud Eckhoff. Talle järgnevad Braisaz (8,8) ja Mäkäräinen (10,2).

1. laskmine. Puhtalt lasknud Simon läheb liidriks, Eckhoff on 0,4 sekundi kaugusel, Simoni kaasmaalane Braisaz kaotab 5,3 sekundiga.

1. kilomeetri peal keegi konkurentide eest ära pole sõitnud. Liidrikohta hoiab Eckhoff, aga konkurendid on kohe kannul.

Start on antud! Kes võtab võidu?

Juba peagi algab ka naiste ühisstardist sõit!

Meeste lõpuprotokoll top20:

Emilien Jacquelin on kodupubliku rõõmuks teine (+42,1), kolmas Tarjei Bö (+51,8).

Thingnes Bö on kindla võitjana finišis.

Tarjei Bö eksis korra ning langes kolmandaks (+56). Jacquelin (+46) tõusis puhta laskmisega teiseks. Prantslased Fillon Maillet ja Fourcade on praktiliselt koos ning juba enam kui minuti kaugusel.

Thingnes Bö laseb puhtalt ja liigub kindlalt võidu suunas.

Thingnes Bö vahe Tarjega on juba 34 ja Jacqueliniga 50 sekundit.

Thingnes Bö on sõitnud vahe vennaga 30-sekundiliseks.

Bö juhib venna Tarjei ees 24 sekundiga, Jacquelin kaotab kolmandana 35 sekundiga. Neljas on Fourcade täpselt minutilise kaotusega.

Jacquelin eksib viimasel lasul, Tarjei Bö pääseb eksimusteta.

Kolmas lasketiir: Thingnes Bö saab ühe trahvi, kuid jääb liidriks.

Kolm prantslast - Fillon Maillet, Desthieux ja Fourcade - kaotavad Bö`le kõik üle minuti ning sõidavad kohtadel 4-6.

Thingnes Bö on kasvatanud edu Jacquelini ees 24-sekundiliseks. Vanem vend Tarjei on 31 sekundi kaugusel.

Jacquelin on 18-sekundilise kaotusega teine. Tarjei Bö kolmas (+24). Fillon Maillet ja Fourcade käisid trahviringil ning kaotavad juba ligi minutiga.

Teine lasketiir: Thingnes Bö taas täpne ja jääb liidriks.

Thingnes Bö on sõitnud vahe Fillon Maillet`ga juba 14-sekundiliseks. Tarjei Bö on kohe prantslase järel.

Martin Fourcade on viiendana 22 sekundi kaugusel.

Thingnes Bö on esimesena tiirus, väike vahe teistega juba sees.

Bö laseb nulli ja läheb liidriks. Vend Tarjei kaotab teisena 4,4 ja prantslane Fillon Maillet 5,5 sekundiga.

Juba esimese kilomeetriga on kõvasti juhtunud - sakslane Kühn pidi suuski vahetama, ukrainlane Pidrutšnõi on kukkunud.

Start on antud! Kas näeme taas Johannes Thingnes Bö võitu?

Tänane meeste stardinimekiri:

Tere! Prantsusmaal Annecys peetav laskesuusatamise MK-etapp lõppeb tänaste ühisstardist sõitudega.