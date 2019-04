Björndalen: venelased peaks dopingujuhtumite puhul eeskuju võtma norralastest

"Loginov jäi vahele EPO-ga, see on väga tõsine dopinguaine. Väga palju on ebaselget, inimesed tahavad teada, kuidas see organismi sattus. Kõige hullem, et ta ise ei räägi, mis juhtus. Olen kindel, et Loginovil on raske, kuid ta peab hakkama rääkima. Vastasel juhul see kriitika ei peatu," rääkis Björndalen Norra meediale.

"Mulle ei meeldi, kui inimene on vahele jäänud, kuid ta on vait ega selgita, mis juhtus. See on vale. Nii ei peaks see olema. See tekitab liiga palju küsimusi."

Björndaleni arvates võiks Loginov ja Venemaa sport tervikuna eeskuju võtta norralastest Martin Johnsrud Sundbyst ja Therese Johaugist, kes jagasid oma dopingujuhtumite järel avalikkusele selgitusi.

"Meil oli ka selliseid juhtumeid - Sundby, Johaug, astmaravim ja huulepalsam. Oluline on igat juhtumit vaadata eraldi ja mõista, mis tegelikult toimus. Sellistel juhtudel on see võimalus. Aga kui midagi ei selgitata, siis jääb ebaselgeks, kuidas inimesed peaksid endiselt uskuma. Loginov vaikib, Venemaa alaliit vaikib. Keegi ei ütle midagi. Õhus on tuhanded vastamata küsimused. Vahest on kogu asi mentaliteedis, kultuurilises erinevuses. Kuid igal juhul soovin, et Venemaa oleks dopingu suhtes avatum," lisas Björndalen.