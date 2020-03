Björndalen karjääri lõpetavast Fourcade`ist: tõeline laskesuusatamise kuningas

"Tõeline laskesuusatamise kuningas," olid Björndaleni esimesed sõnad 31-aastase Fourcade`i kohta.

"Ta on olnud kiireim suusataja ja ühtlasi üks täpsemaid laskjaid, mis on väga hea kombinatsioon. Lisaks on ta alati olnud otsekohene inimene. Tal on olnud oma arvamus ja see on laskesuusatamise jaoks oluline," sõnas Björndalen prantslase iseloomustamiseks, vahendab NRK.

Fourcade`i karjääri viimane võistlus on täna Kontiolahtis, kus peetakse algusega kell 14.45 jälitussõit, mis otsustab ühtlasi MK-sarja üldvõitja saatuse.

Prantslase suur konkurent, norralane Johannes Thingnes Bö postitas tänase jõuproovi eel sotsiaalmeediasse teksti: "Me ei suuda ennustada, kes võidab kristallgloobuse, kuid üks asi on kindlel: see on meie viimane võitlus! Soovin sulle palju edu ja tänud."