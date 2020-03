Björndalen karjääri lõpetavast Fourcade`ist: tema selged vaated on olnud laskesuusatamisele väga olulised

"Ta on olnud kiireim suusataja ja ühtlasi üks täpsemaid laskjaid, mis on väga hea kombinatsioon," sõnas Björndalen 31-aastase Fourcade`i kohta. "Lisaks on ta alati olnud otsekohene inimene. Tal on olnud oma arvamus ja see on laskesuusatamise jaoks oluline."

Fourcade`i karjääri viimane võistlus on täna Kontiolahtis, kus peetakse algusega kell 14.45 jälitussõit, mis otsustab ühtlasi MK-sarja üldvõitja saatuse.

Prantslase suur konkurent, norralane Johannes Thingnes Bö postitas tänase jõuproovi eel sotsiaalmeediasse teksti: "Me ei suuda ennustada, kes võidab kristallgloobuse, kuid üks asi on kindlel: see on meie viimane võitlus! Soovin sulle palju edu ja tänud."