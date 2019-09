Björndalen ja Domratševa asuvad Hiina olümpiakoondist juhendama

Björndalen nimetati Hiina laskesuusakoondise peatreeneriks, kes vastutab nii meeste kui naiste eest, Domratševa ülesanne on tegeleda üksnes naissportlastega, vahendab ERR Sport.

Björndalen ja Domratševa on koostööd hiinlastega juba alustanud, nad on mitmel korral olnud koos koondisega Hiinas ning viimatine laager tehti Norras. "Oleme mõistagi elevil, et saime sellise võimaluse arendada enda lemmikspordiala, eriti riigis, kus laskesuusatamisel ja üldse talispordil on suur potentsiaal," lausus Domratševa.

Karjääri jooksul 13 olümpiamedalit ja 45 MM-medalit võitnud 45-aastane Björndalen tegi mullu kevadel tippspordiga lõpparve, temast kaks kuud hiljem teatas karjääri lõpetamisest ka Domratševa, kelle auhinnakapis on kuus olümpiamedalit ja seitse MM-medalit.