Björndalen: Hiina laskesuusatajad ei saa veel niipea koju minna

"Sportlased on olnud oktoobrist saadik Euroopas ning ma kardan, et nad peavad siia jääma veel vähemalt mai või juunini," ütles Björndalen ajalehele Frankfruter Allgemeine.

"Tahtsime tegelikult Antholzi MM-iks valmistuda Hiinas, aga meil ei lubatud riiki siseneda," jätkas Björndalen, lisades, et neil oli hiljuti ka üksjagu õnne. "Kui me oleks Hiinasse kaks või kolm päeva planeeritust varem läinud, poleks me enam riigist välja saanud. Meil vedas."

"See pole sportlaste ja kogu tiimi jaoks kerge olukord. Eriti raske on see sportlaste ja taustajõudude peredele. Nad on kõik oma korterites kinni, ei saa väljas käia, poes käia, midagi... Nad on nüüd peaaegu kuu aega kodus istunud," lisas norralane.

Björndalen palgati mullu Hiina koondist ette valmistama 2022. aasta Pekingi olümpiaks koos oma neljakordsest olümpiavõitjast abikaasa Darja Domratševaga.