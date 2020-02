AMETLIK | Kurb, aga tõsi: Otepää laskesuusatamise EM viiakse Valgevenesse

Valgevene tele-raadiokompanii teatas täna, et rahvusvaheline alaliit (IBU) on juba otsustanud, et 25. veebruarist 1. märtsini toimub EM hoopis Minski lähedal Raubitšis. Seal on lumeolud tunduvalt paremad.

Eesti-poolse korralduskomitee esimees Aivar Nigol ütles Delfile, et neile pole IBU veel otsust teatanud, aga negatiivseks uudiseks ollakse valmis.

"Oleme IBU-le pidevalt meie oludest ja prognoosist teada andnud. Midagi paremaks pole läinud. Pigem näitab ilmastik veel hullemat. Meil pole enam millegi peale mängida ega loota. Valgevenelastega on IBU juba mõnda aega rääkinud. On loogiline, et nad ei saanud ainult ühe kaardi peale mängida," ütles Nigol.

"Millalgi see (negatiivne) otsus tuleb. Oleme kõik õlekõrred ära kasutanud, võidelnud ilmaga, aga midagi head ei paista," lisas ta.

Seega tegi ilmataat Eesti talviste suursündmustega puhta töö: ära jäi nii kahevõistluse MK-etapp, Tartu suusamaraton kui ka nüüd laskesuusatamise EM.

Kell 15.11 saabus selle kohta ka ametlik pressiteade:

"Kuna veebruari kohta ootamatult soojad ilmaolud pole võimaldanud võistluste nõuetele vastava pikkusega rada ja staadionit ette valmistada, siis jäävad Otepääl ära 25. veebruarist 1. märtsini toimuma pidanud laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlused," seisis pressiteates.