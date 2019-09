Aleksei Poltoranini abikaasa dopingukaristus tühistati

Delfi Sport RUS

Olga Poltoranina. Foto: AP/SCANPIX

Rahvusvaheline laskesuusaliit IBU teatas, et üheksa Kasahstani sportlase dopingukaristus on tühistatud. Nende seas on ka tuntud murdmaasuusataja Aleksei Poltoranini abikaasa Olga Poltoranina.