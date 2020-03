Aleksandr Loginov Norra MK-l ei võistle: kartsin juba Tšehhis nakatuda

"Kui füüsiline vorm ei lase võidelda kõrgete kohtade eest, siis ei aita sind ka suurepärased suusad. Minu keha pole hetkel selliseks pingutuseks valmis. Küsimus on puhtalt minus: tunnen end nõrgana, pole valmis," sõnas Loginov Venemaa meediale.

Eelmine etapp Nove Mestos peeti koroonaviiruse hirmus pealtvaatajateta ning Loginov tunnistab, et kartis Tšehhis nakatuda.

"Olukord on küll paranenud, kuid parem on ikkagi karta. Mul pole koroonaviirust, kuid hetkel ei tea, kus see sind varitseda võib. Pole mõtet riske võtta, isegi kui nakatumise tõenäosus on vaid 0,1%," lisas Loginov, kes on MK-sarja kokkuvõttes 8. kohal.

Holmenkolleni etapp peetakse 20. - 22. märtsini.