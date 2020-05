Aleksandr Loginov hakkab treenima koos Bulgaaria koondisega

Kasperovitš kinnitas Venemaa meediale, et uus ametikoht ei takista tema töötamist Loginovi heaks.

"See ei sega koostööd, pigem vastupidi," sõnas treener Gazeta.ru-le. "Saša on asjaga kursis. Nüüd ma saan kohal olla igal MK-etapil ning talle veelgi lähemal olla. Meie koostöö osas ei muutu midagi keerulisemaks."

"Kas on võimalik, et Saša hakkab treenima Bulgaaria koondise juures? Jah, see on võimalik. Me oleme seda juba arutanud," lisas Kasperovitš.

Kogenud treeneri sõnul plaanis Loginov algselt hooajaks valmistuda üksinda, kuid ilmselt tuleb ta nüüd Bulgaariasse Belmekeni spordikeskusse.