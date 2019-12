Aastase pausi järel võitnud Martin Fourcade: tegu on ühe mu suurima saavutusega

"See on minu läbi aegade üks suurimaid saavutusi. Pärast eelmist rasket hooaega on suurepärane tunne taas võitja olla. Sain ju vaid kaks MK-etapivõitu ja olin kokkuvõttes 12. kohal," rääkis 31-aastane prantslane pressikonverentsil.

"Eelmine hooaeg oli tõesti raske. Püüdsin rahulikuks jääda, aga pärast seitset aastat domineerimist on raske kohaneda olukorraga, kus ma ei võida. Tunnen suurt rahuolu, et olen sellel tasemel tagasi," lisas ta.

Tänane 20 km sõit polnud edukas vaid Fourcade'ile vaid kogu Prantsusmaa koondisele. Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet ja Emilien Jacqelin kindlustasid prantslastele nelikvõidu, Fabien Claude oli seitsmes.

"Meie jaoks joondusid täna kõik tähed. Kogu võistkond on eufoorias," ütles Fourcade.

Viimati teenisid ühe riigi sportlased laskesuusatamise tippvõistlusel nelikvõidu 1990. aastal.