16-aastane Demi Heinsoo sai noorte olümpial 15. koha

Heinsoo eksis tiirus neljal korral, kaotades võitjale, Venemaa sportlasele Alena Mokhovale +3.20. "Neli möödalasku on palju, võiks ikka vähesemaga hakkama saada. Rada oli väga kiire, suusk ikka libises. Siit saab vaid paremaks minna,“ sõnas Heinsoo. „Demi oli väga rahulik ning tegi tiirudes vastavad korrektuurid,“ kiitis treener Anti Kuulmata.

Tütarlastest olid stardis veel Miia Heleene Utsal, kes sai 59. koha (5; +8.01,6) ja Lisbeth Liiv, kes sõitis välja 62. koha (11; +8.17,6)

Kui neidude võistluse ajal oli tuulevaikne, siis noormeeste 12,5 km individuaaldistantsil hakkas tuul rohkem keerutama. Eestlastest tuli kaheksa möödalasuga 37. kohale Markus Rene Epner, kes kaotas võitnud venelasele Oleg Domitšekile +4.48,9. Tuudor Palm sai 42. (7; +5:16,2) ja Andreas Koppa 75. koha (10; +8:25,2).

„Suusakiirus oli rajal hea, aga laskmisega ei teagi, mis juhtus,“ sõnas Epner. Palmi jaoks oli see esimene start pärast antibiootikumikuuri. „Võistlustunde kättesaamisega läheb veel aega, laskmine ei läinud nii nagu lootsin. Suusad olid meil täna aga väga head!“ kiitis Palm.

Treenerite Karel Viigipuu ja Anti Kuulmata sõnul on noortel ehk nüüd ka pinged maas ning nad saavad järgmistel võistlustel kindlamalt esineda. Juba homme Eesti aja järgi kell 11.30 on kavas paarissegateatesõit, kus lähevad starti Heinsoo ja Epner. Noorte olümpiamängud on Viigipuu ja Kuulmata arvates väga vajalik mõõduvõtt. „Noorte olümpia on väga tugev suurvõistlus. See paneb noori sportlasi rohkem ja professionaalsemalt harjutama. See on väga hea väljund saamaks aru, mille jaoks tuleb treenida,“ rääkisid nad.