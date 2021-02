VIDEOBLOGI | Kelly Sildaru avaldas emotsionaalse ülevaate X-Mängudel juhtunud õnnetust kukkumisest, mis võttis tal pisarad silma

"Meil oli Big Airi soojendus. Kõik läks hästi, kuni tahtsin teha paremale poole trikki switch 900 või 1080. Kuna mul polnud piisavalt kiirust, siis tegin vaid 540-kraadise hüppe ja maandusin nukki. Mu põlv sai kukkudes kõvasti haiget ja seetõttu ei saanud ma Big Airis võistelda. Olen väga kurb. Arst ütles, et see võib olla ACL-vigastus, mul endal tekkis sama tunne. Õnneks pole põlv väga paistes. Aga olen siiski üsna löödud," kommenteeris Sildaru pärast saatuslikku kukkumist.

Kodumaale jõudes sai Kelly õnneks arstidelt lohutust, sest selgus, et põlvetrauma (eesmise ristatisideme venitus) osutus algselt kardetust kergemaks ja selle ravi ei nõua operatsiooni.

"Õnneks pole operatsiooni vaja. Taastumine võtab aega 2-3 kuud. Sel ajal ei tohi ma teha suuri hüppeid ja pean olema ettevaatlik. Tunnen, et sellel vlogil on ikkagi õnnelik lõpp. Olen kurb, et ei saanud X-Mängudel võistelda, aga õnneks pole põlvetrauma nii tõsine," lausus Sildaru lõpetuseks.

Vaata kõike seda juba lähemalt videoblogist.