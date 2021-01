TÄNA OTSEBLOGI | X-Mängud algavad! Kelly Sildaru asub kohe avaalal rekordit püüdma

Kohe avalaalal on Sildarul võimalus tõusta X-Mängude ajaloo kõige edukamaks teismeliseks. Praegu jagab ta seda tiitlit kahe ameeriklasega. Lisaks Sildarule on teismelisena üheksa X-Mängude medalit võitnud ka ameeriklased Shaun White (lumelaudur) ja Nyjah Huston (rulataja). Kuna 18-aastane Sildaru on nimetatud kolmest ainsana veel teismeline, siis saab ta ainsana veel medaleid juurde teenida. Esimene võimalus selleks avanebki tal Big Airi hüpetes.

Sildaru on X-Mängudel Big Airi hüpetes seni osalenud viiel korral. Hõbemedali võitis ta 2017. aastal Aspenis ja samal aastal Norras. Pronksmedali sai ta kaela 2019. aastal Aspenis. Neljas koht läks kirja 2016. aastal Norras ning 2020. aastal Aspenis.

Tipptasemel on Sildaru Big Airi hüpetes osalenud ka tänavu jaanuaris Kreischbergi MK-etapil. Sealt läks talle kirja kolmas koht ehk senised kuus võistlust on toonud kaks teist, kaks kolmandat ja kaks neljandat kohta.

Seekordsel jõuproovil asuvad suurimate soosikutena starti šveitslannad Giulia Tanno ja Mathilde Gremaud. Tanno võitis ka viimati kavas olnud Kreischbergi MK-etapi. Suuri lootusi hellitab ka X-Mängude debüüti tegev 17-aastane hiinlanna Eileen Gu. Mitme eksperdi ennustuse kohaselt on suured lootused ka kanadalannal Megan Oldhamil.

Eeldatav suurim soosik Tess Ledeux jääb sel korral perekondlikel põhjustel jõuproovist eemale. Mullu võitis ta sel alal Aspenis kuldmedali, 2019. aastal Park City's krooniti ta aga maailmameistriks. Trauma tõttu jääb sel korral eemale veel norralnna Johanne Killi, kes vigastas Kreischbergi MK-etapil tõsiselt põlve. Isiklikel põhjustel loobus X-Mängudest Maggie Voisin.

Kuidas läks X-Mängudel osalejatel viimati Kreischbergis? Nagu juba eelnevalt mainitud, siis Tanno võitis ning Sildaru oli kolmas. Gremaud sai viienda, Sarah Höfflin kaheksanda ja Oldham üheksanda koha. Isabel Atkin, Caroline Claire ja Gu Austrias ei võistelnud.

Sel korral peetakse Aspenis Big Airi võistlus taas jam formaadis ehk piiratud aja jooksul proovitakse teha võimalikult palju katseid. Ajalimiidiks on sel korral 30 minutit. Ilmselt jõuavad kõik sportlased teha neli hüpet. Arvesse lähevad neist kaks paremat.