TÄNA OTSEBLOGI | Milliste paljastustega tulevad avalikkuse ette Kelly Sildaru ja Lilian Talving?

Saade on juba enne eetrisse minekut kütnud palju kirgi ning ERR-i nõukogu liige Peeter Espak taunis Sildarude peretülist valminud saadet, kuna tema hinnangul ei tohiks avalik-õiguslik meedia sekkuda teiste eraeludesse.

Päev enne saate eetrisse minekut esinesid avaliku pöördumisega Tõnis ja Henry Sildaru, kus sõnati: „Oleme erinevate kaebuste ja ähvardustega nurka surutud meie laste ema poolt, kes on lubanud, et teeb Tõnisele kättemaksuks kõik, mis võimalik, ja kes on sellesse aktsiooni kiskunud ka Kelly. “

Täna hommikul „Terevisioonis“ näidatud lõigus põhjendas Kelly Sildaru, miks väidetava perevägivallaga avalikkuse ette tullakse.

„Esiteks ma arvan, et üks põhjus on kindlasti see, et hästi paljudele... Vähemalt meedias kajastatakse seda olukorda selliselt, et mina tahan kellelegi kotti üle pea tõmmata. Teine asi on ka see, et ma lihtsalt tunnen, et minu lugu võib teisi inimesi võibolla julgustada ja võibolla neid motiveerida tegema neid samme, millega minul tõenäoliselt liiga kaua aega läks,“ rääkis Kelly Sildaru.

„Pealtnägija“ saatejuht Mihkel Kärmas küsis emalt Lilianilt: „Ma saan aru, et pere täiskasvanute vahel tekkisid lahkhelid põhjustel, mida pole laial üldsusel tingimata tarvis teada, aga ühel hetkel, ma saan aru, see tüli läks ikkagi nii suureks, et see muutus selleks, mida me täna nimetame perevägivallaks?“

Lilian Talving: „Jah, paraku nii kahjuks on.“

