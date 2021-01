TÄNA ÖÖSEL | Kelly Sildaru asub X-Mängudel kaitsma rennisõidu kuldmedalit

Rennisõidus osaleb Sildaru X-Mängudel kolmandat korda. Debüüdi tegi ta 2019. aastal ning kohe oli tasuks hõbemedal. Esikoha saavutas kanadalanna Cassie Sharpe. Mullu võitis ta aga kuldse autasu.

MK-sarjas on Sildaru rennisõidus kaasa löönud kolmel korral. 2018. aastal Copperis saavutas ta esikoha. 2017. aastal Cardronas teise ning 2019. aastal Mammothis samuti teise koha. Mõlemal juhul oli temast taaskord parem Sharpe.

Lisaks on Sildaru korra rennisõidus osalenud ka MM-il. Mäletatavasti krooniti ta 2019. aastal Park City's maailmameistriks. Seega on senised kuus rennisõidu võistlust toonud kolm esikohta ja kolm teist kohta.

Seekordse jõuproovi eel on Sildarul rennisõidus aga vähe praktikat. Mullu Aspenis võidetud kuldmedali järel on ta seda ala harjutada saanud ainult kahel korral. Eelmisel aastal Dew Touril tõi ta tiimivõistluses Factionile esikoha ning lisaks käis ta nüüd eelmisel nädalal Crans Montanas laagris seda ala lihvimas. Koroonapandeemia tingimustes on maailmas üldse praegu väga vähe rennisõidu treenimise võimalusi.

Vähese praktikaga on pidanud leppima ka rennisõidu ekspert Sharpe. Kanadalannal on olnud viimasel ajal mitmeid peapõrutusi ning seetõttu tegi ta vahepeal suusatamises ka seitsme kuu pikkuse pausi. Kui Sildaru on sel hooajal MK-sarjas startinud juba pargisõidus ja Big Airi hüpetes, siis Sharpe teeb alles nüüd hooaja avastardi. MK-sarjas ei ole sel aastal ühtegi rennisõitu veel kavas olnud. Kõik senised jõuproovid on koroonaviiruse tõttu tühistatud.

Sildarule ja Sharpe'ile üritavad eelkõige konkurentsi pakkuda kanadalanna Rachael Karker ja 17-aastane hiinlanna Eileen Gu. Karker võitis mullu Aspenis hõbemedali. Gu teeb sel korral X-Mängude debüüdi. Samas on Gu suutnud rennisõidus mullu võita juba ka ühe MK-etapi, lisaks on ta korra olnud teine.

Rennisõidu võistlus peetakse sel korral jam formaadis. Ajalimiidiks on 30 minutit ning eeldatavasti jõuavad kõik võistlejad teha selle aja jooksul kolm laskumist. Lõpuks läheb arvesse neist parim.

Vastavalt juhendile hindavad kohtunikud rennisõidus uuendusmeelsust, trikkide teostust ja nende raskusastet ning variatiivsust. Loomulikult on tähtsal kohal ka hüpete kõrgus.