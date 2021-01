Kelly Sildaru võttiski enda nime X-Mängude pargisõidu võistluselt maha

Nüüd on Sildaru enda nime maha võtnud ka pargisõidu võistluselt, mis algab Eesti aja järgi kell 20.00. Sildaru on X-Mängudel pargisõidus tiitlikaitsja. Pargisõidu on ta Aspenis aastate jooksul võitnud neli korda.

Seekordsetel X-Mängudel on pargisõidust pidanud loobuma juba Tess Ledeux, Johanne Killi, Maggie Voisin, Giulia Tanno ning nüüd ka Sildaru. Kuna loobujaid on olnud palju ja esialgu oli varunimekirjas ainult kolm sportlast, siis sel korral on starti asumas ainult kuus võistlejat.

Pargisõidus osalevad sel korral Isabel Atkin (Suurbritannia), Caroline Claire (USA), Mathilde Gremaud (Šveits), Eileen Gu (Hiina), Sarah Höfflin (Šveits) ja Megan Oldham (Kanada).

