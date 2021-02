Kelly Sildaru "Pealtnägijas" vahejuhtumist isaga: mul oli reaalselt selline tunne, mida ta selle noaga teeb. Arvasin, et minuga on nüüd kõik

Saade on juba enne eetrisse minekut kütnud palju kirgi ning ERR-i nõukogu liige Peeter Espak taunis Sildarude peretülist valminud saadet, kuna tema hinnangul ei tohiks avalik-õiguslik meedia sekkuda teiste eraeludesse.

Päev enne saate eetrisse minekut esinesid avaliku pöördumisega Tõnis ja Henry Sildaru, kus sõnati: „Oleme erinevate kaebuste ja ähvardustega nurka surutud meie laste ema poolt, kes on lubanud, et teeb Tõnisele kättemaksuks kõik, mis võimalik, ja kes on sellesse aktsiooni kiskunud ka Kelly. “

Täna hommikul „Terevisioonis“ näidatud lõigus põhjendas Kelly Sildaru, miks väidetava perevägivallaga avalikkuse ette tullakse.

„Esiteks ma arvan, et üks põhjus on kindlasti see, et hästi paljudele... Vähemalt meedias kajastatakse seda olukorda selliselt, et mina tahan kellelegi kotti üle pea tõmmata. Teine asi on ka see, et ma lihtsalt tunnen, et minu lugu võib teisi inimesi võibolla julgustada ja võibolla neid motiveerida tegema neid samme, millega minul tõenäoliselt liiga kaua aega läks,“ rääkis Kelly Sildaru.

„Pealtnägija“ saatejuht Mihkel Kärmas küsis emalt Lilianilt: „Ma saan aru, et pere täiskasvanute vahel tekkisid lahkhelid põhjustel, mida pole laial üldsusel tingimata tarvis teada, aga ühel hetkel, ma saan aru, see tüli läks ikkagi nii suureks, et see muutus selleks, mida me täna nimetame perevägivallaks?“

Lilian Talving: „Jah, paraku nii kahjuks on.“

Kelly Sildaru ja Lilian Talving "Pealtnägijas" Sellega on saade lõppenud! Lilian hakkab nutma ja lahkub kaamera eest, kui küsitakse tema suhete kohta poeg Henryga. Väidetavalt on Henry ja Liliani omavaheline suhtlus praeguseks sisuliselt olematu. Lilian: "Meil on reaalselt tõendid asjade kohta. Me ei mõtle neid välja." Nüüd selgitatakse, et lapse varast ei tohi tegelikult peret üleval pidada. Nüüd räägitakse saates loomulikult ka rahast, mille saatus on endiselt veidike lahtine. Lilian: "Midagi on vaja välja mõelda. Sõlmida lepinguid viie- ja kaheaastase lapsega." Lilian: "Kõik oli Tõnise oma, kui vaidluseks läks." Täna käib vaidlus rohkem kui miljoni euro üle. Lilian: "Pildi selgeks löömine oli ohvriabis, kui näitasin seal tõendeid, pilte ja asju, siis ohvriabi inimene küsis minu käest, miks ma politseisse pole pöördunud. Siis ütlesin, et ei taha talle halba. siis öeldi, et peaksin kaitsma oma lapsi, mitte teda. See koht lõi pildi selgeks ja asja klaariks." Lilian: "Ta võib sellise pinge all trikke sooritades ju vigaseks kukkuda." Lilian: "Kellyl oli pressikonverentsil selline tunne, et tal tuleb pisar silma, kui küsitakse tema suurepäraste suhete kota tema isaga." Kelly: "Ta (Tõnis) võtab köögisahtlist suure kööginoa ja selja taga varjab seda. Tuleb seejärel minu poole ja hakkab minust mööda minema. Mul oli reaalselt selline tunne, mida ta selle noaga teeb. Mul oli tunne, et minuga on nüüd kõik. Kunagi ei tea, mida ta teeb järgmisena." Nüüd lastakse videosalvestust, kus Tõnis kritiseerib Kellyt üsna teravate sõnadega. "Ma vihkan sind vahetevahel," ütleb Tõnis helisalvestises ja palub seejärel veidike ka andeks. Kelly ütlab omakorda, et isa tõlgendab juhtunuid hoopis vastupidiselt. Tõnis väidab, et nad on kaks aastat elanud ise hoopis vaimse terrori all. Kelly vanaema tegi kuriteoteate, et Kelly on teda rünnanud. Tõnis ütleb, et kõik on tõlgendamise küsimus. Kelly meenutab, kuidas isa lõi talle lahtise käega vastu nägu. Lilian: "Kelly astus minu kaitseks välja, et keegi ei pea sellist asja taluma. Kui Kelly Tõnise vastu astus, siis sai Kellyst minuga samaväärne vaenlane ja vastane, keda on vaja endale allutada. Mingi hetk hakkas Kelly kartma teda." Kelly: "Nägin, kui ta tegi emale füüsiliselt liiga, siis astusin mina olukorrale vahele. Mul oli kõrvalt seda rasket vaadata, kui üks lähedane inimene käitub teisega kehvasti." Tõnis väidab vastu, et tema on tegelenud ainult enesekaitsega. Lilian: "Põgenemisele eelnes järjepidev ja kestev vaimne vägivald. Kinnihoidmine. Solvamine. Ähvardamine. Sellele lisandus Tõnise poolt toime pandud füüsiline akt, mille tagajärjel ma põgenesin." Peresõber Heiki kinnitab, et asjad läksid hullemaks. Sirli Hinn (Kelly füsioterapeut): "Sain järjest rohkem aru, et ei arvestata üldse tema (Kelly) arvamust. Kui ta ütles, et oli väsinud, siis tuli vastu, et ära vingu. Olen olnud üle kümne aasta füsioterapeut. Motiveeritusel ja motiveeritusel on vahe." Kelly: "Mulle meeldis suusatamine. Temal (isal) olid võib olla rahalised eesmärgid ja minu pealt teenida." Lilian põhjendab, miks pereisa Tõnis esmalt töölt ära tuli: "Ühel hetkel ogunes laagris ja võistlustel käimisi nii palju, et palgatööl käimine ei olnud enam võimalik. Kelly oli juba piisavalt edukas ja tal oli piisavalt sponsoreid." Nüüd meenutatakse "Pealtnägija" lugu aastast 2012. Kelly Sildaru: "Olen ohver. Tunnen, et ma ei ole ise midagi valesti teinud. Tunnen, et pean seda jagama. Kui ma siin oma loo ära räägin, siis see teeb edaspidi intervjuude andmise minu jaoks kergemaks." Tõni Sildaru eitab saates kõiki süüdistusi. Väidetavad sündmused leidsid aset aastatel 2018 ja 2019. Kehalise väärkohtlemise sündmuseid leidis väidetavalt aset mitmeid. Suvel esitati kahtlust peresa Tõnis Sildarule kehalises väärkohtlmises ja omastamises suures ulatuses. Esialgu algab saade lõiguga, mida hommikul juba tutvustati. Kelly Sildaru tõdeb, et elus edasi minemiseks on vaja juhtunust rääkida. "Pealtnägija" saade on alanud. Alguses oli hoiatus, et saade võib sisaldada häirivaid kaadreid. 