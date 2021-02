Kelly Sildaru "Pealtnägijas" perevägivallast: meedia kajastab olukorda selliselt, nagu mina tahaks kellelegi kotti üle pea tõmmata

Hommikuses "Terevisioonis" näidati "Pealtnägija" saatest väikest lõiku. Mihkel Kärmas küsis Kellylt, miks ta on otsustanud sellest avalikult rääkida.

Saatejuht Mihkel Kärmas küsis: "Kelly, väga paljud teavad sind kui suurepärast sportlast. Paljudele oled sa iidol. Aga täna istud sa siin kaamera ees hoopis teises kontekstis ja teise teemaga. Sa oled otsustanud tulla välja, rääkida sellest, et teie peres on toimunud vägivald. Miks sa siin täna istud?"

Kelly: "Esiteks ma arvan, et üks põhjus on kindlasti see, et hästi paljudele... Vähemalt meedias kajastatakse seda olukorda selliselt, et mina tahan kellelegi kotti üle pea tõmmata. Teine asi on ka see, et ma lihtsalt tunnen, et minu lugu võib teisi inimesi võibolla julgustada ja võibolla neid motiveerida tegema neid samme, millega minul tõenäoliselt liiga kaua aega läks."

Kärmas küsis emalt Lilianilt: "Ma saan aru, et pere täiskasvanute vahel tekkisid lahkhelid põhjustel, mida pole laial üldsusel tingimata tarvis teada, aga ühel hetkel, ma saan aru, see tüli läks ikkagi nii suureks, et see muutus selleks, mida me täna nimetame perevägivallaks?"

Lilian Sildaru: "Jah, paraku nii kahjuks on."

Täna 19. sünnipäeva tähistava Kelly isa Tõnis Sildaru saatis eile "Pealtnägija" saatega seoses meediale avaliku pöördumise, mida saab täismahus lugeda siit!