Kelly Sildaru osalemine ka trumpalal suure küsimärgi all: maandusin nukki, tegin põlvele haiget

„Treeningul oli ühel hüppel vähe hoogu ja maandusin nukki. Tegin põlvele haiget. Kindlasti ei ole startimas õhtul (Aspenis kohaliku aja järgi õhtul toimub rennisõidu võistlus) ja ka homne suure küsimärgi all,“ avaldas Sildaru Delfi Spordile.

Seega tõdes Sildaru, et tõsise kahtluse all on osalemine ka oma trumpalal ehk pargisõidus, mis peetakse laupäeval Eesti aja järgi kell 20.00. Nii renni- kui ka pargisõidus on Sildaru tiitlikaitsja.