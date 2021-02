ERR-i nõukogu liige taunib tänast "Pealtnägija" saadet Sildarude peretülist: avalik-õiguslik meedia ei peaks sekkuma teiste eraeludesse

"Mina ütlen otse, avalikult ja kindlalt, et avalik-õiguslik meedia ei peaks sekkuma peretülidesse, teiste eraeludesse, pere ja isikliku elu konfliktidesse. Kes iganes on "süüdi" - olgu pooleliolevate isiklike draamade või ka ametlike vaidluste ja võimalike süütegude kontekstis - kollasus, konflikti võimendamine, eraelude traagika pealt vaatajanumbrite suurendamine - seda tehku "kollane" meedia, mis kuulub erakapitalile ja mille omanikuks ei ole rahvas," ütles Espak oma Facebooki lehel.

"Avalik-õigusliku meedia ülesanne on rahvuskultuuri (sh spordi) edendamine ning dokumenteerimine, inimeste infovälja "puhtana" ja ka "informeerituna" hoidmine, muidugi ka intelligentne kultuur-meelelahutus muusikast jutusaadeteni ja eri arvamuste kajastamiseni. Kellegi eraelu tragöödiad ei tohi aga olla asjaks, mida võimendada või ka mille pealt kõmu tekitada.

"Võtmata seisukohta ükskõik millises käsitletud küsimuses, aga avalik-õigusliku meedia seaduses sätestatud funktsiooniks on küll "väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit", mitte aga võimendada ükskõik millist seonduvat konflikti. Kohut mõistab Eestis kohus, nagu on ka kõikide muude asjade lahendamiseks olemas eri ametiorganid. Inimeste tragöödiate pealt aga profiteerigu ebaeetiline ja kollane meedia, mis tegelegu peretülide "lahendamisega" avalikkuses," lisas Espak.

Tänases ETV saates "Pealtnägija" räägivad freestyle-suusataja Kelly Sildaru ja tema ema Lilian Talving peres aset leidnud vägivallast.

"Pealtnägija" on oma sotsiaalmeedias avaldanud õhtusest saatest sotsiaalmeedias väikse lõigu. Mihkel Kärmas küsis Kellylt, miks ta on otsustanud sellest avalikult rääkida.

Saatejuht Mihkel Kärmas küsis: "Kelly, väga paljud teavad sind kui suurepärast sportlast. Paljudele oled sa iidol. Aga täna istud sa siin kaamera ees hoopis teises kontekstis ja teise teemaga. Sa oled otsustanud tulla välja, rääkida sellest, et teie peres on toimunud vägivald. Miks sa siin täna istud?"

Kelly: "Esiteks ma arvan, et üks põhjus on kindlasti see, et hästi paljudele, vähemalt meedias, kajastatakse seda olukorda selliselt, et mina tahan kellelegi kotti üle pea tõmmata. Teine asi on ka see, et ma lihtsalt tunnen, et minu lugu võib teisi inimesi võib-olla julgustada ja motiveerida tegema neid samme, millega minul tõenäoliselt liiga kaua aega läks."