ERR-i eetikanõunik Sildarude peretüli kajastusest: kui on avalik huvi ja peetakse kinni ajakirjanduseetikast, siis on eraelust rääkimine põhjendatud

Samuti ei Tammerk ka ise valmis veel "Pealtnägija" saadet vaid reklaamklipi põhjal kommenteerima. Eraelu kajastamine ERR-i kanalites on Tammerki sõnul aga erandjuhtudel lubatud, kui teema vastu on olemas suur avalik huvi ning toimetus peab kinni ajakirjanduseetikast.

Tänases ETV saates "Pealtnägija" räägivad freestyle-suusataja Kelly Sildaru ja tema ema Lilian Talving peres aset leidnud vägivallast. "Pealtnägija" on oma sotsiaalmeedias avaldanud õhtusest saatest sotsiaalmeedias väikse lõigu.

"Mina ütlen otse, avalikult ja kindlalt, et avalik-õiguslik meedia ei peaks sekkuma peretülidesse, teiste eraeludesse, pere ja isikliku elu konfliktidesse. Kes iganes on "süüdi" - olgu pooleliolevate isiklike draamade või ka ametlike vaidluste ja võimalike süütegude kontekstis - kollasus, konflikti võimendamine, eraelude traagika pealt vaatajanumbrite suurendamine - seda tehku "kollane" meedia, mis kuulub erakapitalile ja mille omanikuks ei ole rahvas," ütles ERR-i nõukogu liige Peeter Espak oma Facebooki lehel.