BLOGI Kelly Sildaru tegi põlvele haiget ning jääb tänastest X-Mängude startidest eemale. Kuldmedal Šveitsi

X-Mängude naiste Big Airi hüpped

Võistlus läbi! Gremaud võidab kuldmedali. Megan Oldham võidab hõbemedali ning X-Mängude debütant Eileen Gu saab kaela pronksise autasu.

Viiendas voorus keegi Gremaud ei ohusta ja šveitslanna kroonitakse ka võitjaks!

Paremusjärjestus nelja vooru järel. Gremaud juhib!

Gremaud teenib 46 punkti ja lähebki kokku 91 punktiga liidriks.

Gremaud teeb neljandal katsel õnnestunud kahekordse cork'i. Liidrikoht on kindlasti ohus.

Värske info Aspenist! Kelly Sildaru andis Delfi Spordile teada, et tal oli soojendusel ühel hüppel vähe hoogu ning ta maandus nukki. Eestlanna tegi sellega põlvele haiget. Sildaru tõdes, et ta ei ole startimas ka rennisõidu võistlusel ning suure küsimärgi all on osalemine ka laupäevasel pargisõidu võistlusel!

Kolmandas voorus on mitu naist tõsiselt kukkunud. Viimati kukkus Gremaud ja võistlus on pandud pausile.

Go3 eetris spekuleerivad Eesti kommentaatorid, et keegi kukkus viimasel soojenduskatsel ning see võis olla Sildaru.

Gu ei suuda taas parandada, Oldham juhib endiselt.

Paremusjärjestus kahe vooru järel:

Tundub, et Sildaru ongi Big Airi võistluse vahele jätnud. Loodetavasti on ta järgmistel aladel stardis. Põhjust ei ole seni välja toodud.

Gu saab kirja 13 punkti.

Gu teeb taas kahekordse, kuid kukub.

Claire saab teise katse eest 10 ja Atkin 32 punkti.

Tundub, et Sildaru on ikkagi mingil põhjusel avakatse vahele jätnud.

Mathilde Gremaud teeb ka kahekordse cork'i ning teenib 15 punkti, kuna pani käe maha.

Megan Oldham saab järgmisena kirja 33 punkti.

Tundub, et stardinimekirja on muudetud. Sarah Höfflin piirdub 11 punktiga.

Debütant Gu teeb kohe avakatsel kahekordse cork'i ja teenib 41 punkti.

Ühe hüppega on võimalik maksimaalselt teenida 50 punkti. Arvesse lähevad kaks paremat hüpet.

Teine võistleja Isabel Atkin saab kirja 27 punkti.

Caroline Claire saab avahüppe eest 36 punkti.

Võistlus on alanud!

Viimati Kreischbergi MK-etapil esikoha saavutanud Tanno murdis treeningul käeluu ning seeõttu on seekord finaalis seitse osalejat.

Kui vaadata stardinimekirja, siis sealt on kadunud seitsmendana rajale minema pidanud Giulia Tanno nimi.

Võistlus on peagi algamas!

Sildaru võistlusprogramm on taaskord äärmiselt tihe: https://sport.delfi.ee/news/ekstreemsport/kellysildaru/kelly-sildaru-seisab-x-mangudel-taas-suure-proovikivi-ees?id=92290081

Milliseid sihte seadis Kelly Sildaru treener Mihkel Ustav? https://sport.delfi.ee/news/ekstreemsport/kellysildaru/delfi-video-mihkel-ustav-paratamatult-peame-x-mangudel-midagi-ara-jatma?id=92276177

Milliste mõtetega alustas Kelly Sildaru Eestist teekonda X-Mängude poole? https://sport.delfi.ee/news/ekstreemsport/kellysildaru/delfi-video-kelly-sildaru-soitis-x-mangude-eel-sveitsi-et-lihvida-mm-tiitli-toonud-ala?id=92276175

Millised on tervisenõuded? https://sport.delfi.ee/news/ekstreemsport/kellysildaru/x-mangud-tulevad-tanavu-kelly-sildarule-hoopis-teisiti-vastuseid-tuleb-juba-praegu-anda-iga-paev?id=92183577

Mis on Kelly Sildaru trumbiks Big Airi võistlusel? https://sport.delfi.ee/news/arvamus/lood/kelly-sildaru-trump-mis-lubab-tal-ka-kehvema-triki-korral-korge-koha-eest-voidelda?id=92235087

Mida arvab ameeriklasest ekspert Kelly Sildaru võimalustest? https://sport.delfi.ee/news/ekstreemsport/kellysildaru/usa-ekspert-kelly-sildaru-on-teistest-valgusaasta-jagu-ees-ja-votab-ameeriklastelt-x-mangude-rekordi?id=92385219

Milline on tänavune hindamissüsteem? https://sport.delfi.ee/news/ekstreemsport/kellysildaru/x-mangude-mullune-ajalooline-otsus-vaadati-ringi-kelly-sildaru-peab-harjuma-uue-punktisusteemiga?id=92402893