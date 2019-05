VIDEO | Kanada kostitas Tšehhit viie väravaga ja jõudis jäähoki MM-i finaali

Kanada pääses kohtumist juhtima kuuendal minutil, kui täpne oli Mark Stone. Kanada 1:0 juhtimisel avakolmandik ka lõppes.

Teine periood algas Kanada jaoks suurepäraselt. Juba esimesel minutil jõudis tabamuseni Darnell Nurse, kes viis Kanada 2:0 ette. Kõigest neli minutit hiljem lisas Kanada kolmanda tabamuse Pierre-Luic Dubois. Kanada kolmeväravalises eduseisus teine periood lõppes.

Kolmanda perioodi kuuendal minutil lõi Kanada juba neljanda värava, kui täpne oli Kyle Turris. Seitse minutit enne normaalaja lõppu suurendas Thomas Chabot Kanada eduseisu viieväravaliseks. Minut hiljem sai aga Tšehhi kirja kohtumise esimese värava, kui täpne oli Tomas Zohorna. Rohkem väravaid kohtumises ei visatud ja Kanada sai kirja 5:1 võidu.

Suurepärase mängu tegi Kanada puurilukk Matt Murray, kes tegi 40 tõrjet.

Finaalis kohtub Kanada Soome koondisega, kes alistas 1:0 kapten Marko Anttila tabamusest Venemaa. Soome ja Kanada läksid finaalis omavahel vastamisi viimati 2016. aastal. Toona jäi peale Kanada. Viimati mängisid soomlased ja kanadalased omavahel aga käimasoleva MM-i alagrupi esimeses voorus, kui peale jäid soomlased 3:1.

Pronksi nimel hakkavad homme heitlema Venemaa ja Tšehhi.

