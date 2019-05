VIDEO JA BLOGI | Hull temp! Soome tuli koduliiga meestega jäähoki maailmameistriks

Soome mängis finaalis üle Kanada 3:1.

Avakolmandikul pääses Kanada küll Shea Theodore viskest juhtima (11. minut), ent soomlaste mäng kogus hoogu teisel kolmandikul. Meeskonna kapten, Helsingi Jokerit mängija Marko Anttila 23. minutil viigistas.

Otsustavaks kujunenud kolmandal kolmandikul survestasid ja ründasid enam küll kanadalased, aga Soome koondis realiseeris napid võimalused ideaalilähedaselt. Esimesest kolmest pealeviskest saadi kaks väravat ja neli minutit enne lõppu oldi ühtäkki peal 3:1. Veel ühe värava viskas Anttila, kolmas tabamus kuulus Harri Pesonenile.

Soome tuli maailmameistriks kolmandat korda, varasemad triumfid pärinevad aastatest 1995 ja 2011.

FINLAND! 2019 CHAMPIONS! 🇫🇮🇫🇮🇫🇮@leijonat beats @HockeyCanada 3-1 for the gold medal at #IIHFWorlds pic.twitter.com/qO1CmtZJ48