"Kirjutasin, et see Soome koondis on MMide ajaloo üks nõrgemaid. Maksimum, mida ma ootasin, oli veerandfinaal. Ma eksisin. On aeg vabandada," selgitas Saxen, miks ta lehe nahka pani.

Soome suurimas rootsikeelses ajalehes Hufvudstadsbladetis töötav mees postitas Twitterisse ka vastava video:

Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.

Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz — Filip Saxén (@FilipSaxen) May 27, 2019

Peamiselt koduse meistriliiga mängijatest koostatud Soome koondis võitis MMi finaalis Kanadat 3:1. Poolfinaalis kukutasid soomlased suurfavoriidi Venemaa (1:0) ja veerandfinaalis tiitlikaitsja Rootsi (lisaajal 5:4).