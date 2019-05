Venemaa jätkab jäähoki MM-il ainsana täiseduga, Soome sai järjekordse võidu

Venemaa sai kuuendast kohtumisest kuuenda võidu, kui alistas B-grupi kohtumises 3:0 Šveitsi koondise. Venelased said igal kolmandikul kirja ühe tabamuse, kui täpsed Artem Anissimov esimesel ja Nikita Kutšerov (2) teisel ja kolmandal perioodil.

Samal ajal toimunud A-alagrupi kohtumises sai viienda võidu grupiliider Soome, kes oli 3:0 parem Prantsusmaast. Soomlaste eest viskasid väravad Joel Kiviranta, Niko Mikkola ja Jere Sallinen.

B-grupis on Venema 18 punktiga liider, neile järgnevad Tšehhi (15), Rootsi (12) ja Šveits (12). Rootsil on üks kohtumine vähem peetud. A-grupis on liider Soome, kes kahe punktiga edestab USA-d. Veerandfinaalkohad on lisaks Soomele ja USA-le kindlustanud grupis ka Kanada ja Saksamaa.

Standings provided by Sofascore LiveScore