Venemaa jäähokitäht kritiseeris MMi formaati: see on täielik õudus!

"Jah, see on õudus! Ei ole mingit mõtet mängida konkurentidega, kes on meist nii palju madalamal tasemel," sõnas Colorado Avalanche`is leiba teeniv Zadorov, vahendab Gazeta.ru.



Venemaa meeskonna esindamine on kaitsemängija sõnul aga suur au ning ta rõõmustab, et otsustas MM-koondisega liituda.

Venemaa võitis viimases mängus Itaaliat 10:0 ning jätkab nelja vooru järel MMi täiseduga. Järgmine kohtumine on venelastel homme Lätiga, kes jääks hetkel esimesena play-offi ukse taha.

Tabeliseisud: