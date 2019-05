Venemaa jäähokitähe abikaasa kritiseeris venelasi: NHLis sellist poriga loopimist ei ole

Kuna suurfavoriit Venemaa kaotas eile MMi poolfinaalis üllatuslikult Soomele 0:1 ning peab täna leppima kõigest pronksimatšiga, valasid Venemaa poolehoidjad oma koondise ja suurimad tähtmängijad kriitikaga üle.

Anastassija Ovetškinale see mõistagi ei meeldinud ning ta kirjutas sotsiaalmeedias: "Kõige suurem erinevus Venemaa koondise fännide (mitte kõigi) ja NHLi klubide poolehoidjate vahel on see, et kui venelased kaotavad, siis loobitakse neid fännide poolt poriga, NHLi klubide fännid toetavad oma meeskonda ja lemmikmängijaid aga mistahes tulemuste korral."

Ovetškina lisas, et venelased peaksid oma kaasmaalaste üle uhked olema. "Ka kaotust tuleb väärikalt tunnistada. Palju edu poistele homseks (tänaseks - toim.)," lisas venelanna.

Venemaa kohtub tänases pronksimängus Tšehhiga (kell 16.45). Õhtul kell 21.15 algab kullamäng Kanada ja Soome vahel (otsepilt ETV2).