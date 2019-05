Venemaa jäähokimees: soomlased mängisid ainult kaitses hästi - see on kõik, mida nad oskavad!

"Soomlased ei teinud midagi erilist. Ainult kaitses mängisid hästi - see on kõik, mida nad oskavad!" põrutas Sergatšev, vahendab Gazeta.ru.

"Kohtunikud arvasid, et võivad täna vaid meie vastu vilistada. Aga see pole vabandus. Kas me hävisime MMil? Küsige treenerite käest," lisas hokimees ja lahkus ajakirjanike juurest.

Venemaa jäähokikoondise peatreener Ilja Vorobjov oli nördinud, et meeskond rünnakul hätta jäi. "Mäng läks ühe värava peale ja kahjuks meie seda visata ei suutnud," sõnas Vorobjov.

"Ma oleks tahtnud näha märksa rohkem pealeviskeid. Me pidime selle värava ära viskama! Soomlased mängisid oma süsteemi väga hästi välja. Nad võitlesid, hammustasid meid ja tahtsid väga võita," lisas treener.

Suurfavoriidiks peetud Venemaa kohtub tänases pronksimängus Tšehhiga (algusega 16.45). Kuldmedali saatuse otsustavad Kanada ja Soome (kell 21.15).