USA ajakirjanik naeruvääristas Venemaa jäähokikoondise mängustiili

"Nad (venelased) kiirustavad kogu aeg kuhugi. Alguses kihutavad nad suurel kiirusel vastase vööndisse ja seejärel kiirustavad tagasi. Meie nimetame seda kergejõustikuks," kirjutas Robenhymer pärast Venemaa 4:3 võitu USA üle.

"Meie meeskonna eesmärk oli, et nad ei saaks sel viisil tegutseda. Iga kord, kui Venemaa koondis meie vööndisse jõudis, hakkasid nende fännid juba aplodeerima, sest nad teadsid, et nüüd tekib jälle ohtlik olukord. Venemaa on kõigis senistes kohtumistes sel viisil mänginud."

Robenhymer lisas, et Venemaa koondisel tuleb võidu eest kõige enam tänada oma väravavahti, Tampa Bay Lightningus mängivat Andrei Vassilevskit. "Ta on suurepärane väravavaht ja üks peamisi põhjuseid, miks venelased on MMil nii edukalt mänginud. Alagrupis visati neile vaid seitse väravat. Võib julgelt öelda, et Vassilevski oli ka põhjuseks, miks punane hokimasin pääses USA vastu kaotusest," lisas ameeriklanna.

Homme peetavates poolfinaalides läheb Venemaa vastamisi Soomega ja Kanada kohtub Tšehhiga.