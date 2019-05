Soome peatreener: Slovakkia on meie jaoks väga õnnelik paik

"Me hoidsime Venemaa nende mugavuspiirkonnast välja. Me ei lubanud neil rünnakul oma tavapärast võimsat mängu käima saada. Ma olen väga uhke, kuidas kõik meie mängijad võitlesid väga tugeva Vene koondise vastu. Kõik andsid oma panuse ja ohverdasid end meeskonna heaks," sõnas Jalonen.



Jalonen tunnistas, et Slovakkia on soomlaste jaoks õnnelik paik, sest 2011. aastal juhtis ta meeskonna MM-tiitlini just siinsamas. "Mis siin salata, mängu lõpuminutitel tuli mulle eelmine tiitlivõit meelde," sõnas treener.



Helsingi Jokerite hokimees Mikko Lehtonen lisas omalt poolt: "Teadsime, et suudame võita ka meeskonnaga, kus pole kõige säravamaid tähti. Oleme üritanud turniiri algusest peale mängida oma mängu, olla kaitses maksimaalselt distsiplineeritud ja üritada vastase vigu ära kasutada. Ausalt öeldes andsime Venemaa vastu endast kõik, see tõi ka selle suurepärase tulemuse."

Soomet ootab tänaõhtuses finaalis Kanada. Mäng algab meie aja järgi kell 21.15 (otsepilti näitab ETV2).