Soome noor hokitäht pidi venelastele selgitama, miks on MMil visanud vaid kuus väravat

Sellise küsimuse esitas Kakkole üks Venemaa ajakirjanik, vahendab Iltalehti. "Miks on teie arvel vaid kuus väravat, kuigi turniiri alguses olid eesmärgid kõrgemad?" kõlas küsimus.



Nii Kakko kui tema kõrval olnud jäähokikoondise esindaja Mika Kortelainen püüdsid oma üllatust varjata ning Kakko vastas: "Mul on olnud võimalusi, vahest järgmises mängus tulevad need väravad."



Kui Kakko suudab sel MMil visata veel ühe värava, kordab ta Patrik Laine saavutust, kes jõudis oma MM-debüüdil 18-aastaselt seitsme väravani.

Venemaa - Soome poolfinaal algab täna kell 16.10, teise finalisti selgitab Kanada-Tšehhi mäng algusega kell 20.10.