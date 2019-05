Soome jäähokikoondis nimetas MM-i koosseisu vaid kaks NHL-i meest

"Oleme oma valitud koosseisuga väga rahul. Oleme ettevalmisperioodil võtnud üheksast matšist seitse võitu, seega oleme õigel teel," ütles Soome koondise peatreener Jukka Jalonen.

Viimase mängu pidas Soome eile Euro Hockey Tour raames Rootsi vastu, kaotades 1:2. Laupäeval tehti skooriga 3:1 säru Venemaale, neljapäeval alistati 3:2 Tšehhi.

Kodumeeskond Slovakkia on näiteks koosseisu nimetanud viis NHL-i mängijat. Soomlastest rohkem on NHL-i mehi nimekirjas isegi Saksamaal (3), kahe NHL-i mängijaga tuleb turniirile Läti. Võimsa koosseisu on välja pannud Venemaa, mis pulbitseb KHL-i ja NHL-i meestest - kohale tulevad ka staarid Jevgeni Malkin, Ilja Kovaltšuk ja Aleksander Ovetškin.

Soome mängib MM-il A-alagrupis koos Kanada, USA, Saksamaa, Slovakkia, Taani, Prantsusmaa ja Suurbritanniaga. B-grupi moodustavad Rootsi, Venemaa, Tšehhi, Šveits, Norra, Läti, Austria ja Läti. Maailmameister selgub 26. mail.

Soome jäähokikoondis MM-il:

Väravavahid:

30 Kevin Lankinen, Rockford IceHogs

35 Veini Vehviläinen, Kärpät

45 Jussi Olkinuora, Pelicans

Kaitsjad:

4 Mikko Lehtonen, HV71

7 Oliwer Kaski, Pelicans

28 Henri Jokiharju, Chicago Blackhawks

40 Petteri Lindbohm, Lausanne HC

50 Miika Koivisto, Dynamo Moskova

55 Atte Ohtamaa, Kärpät

58 Jani Hakanpää, Kärpät

70 Niko Mikkola, San Antonio Rampage

Ründajad: