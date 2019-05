Soome hokikoondise peatreener meeskonna kangelasest: see oli Marko Anttila tiim!

"Tore teekond oli," sõnas koondise peatreener Jukka Jalonen mängujärgsel pressikonverentsil. "Me olime nii vaimselt kui füüsiliselt tugevad. Mängisime turniiri jooksul 10 kohtumist ja vaid ühes neist lõime värava viimasel perioodil."

Viis viimased minutit pani Kanada 1:3 kaotusseisus olles Soome vastu peale tõsise surve, aga soomlaste kaitse püsis ja Kanada kaotusseisu vähendada ei suutnud. "Mul oli tunne, et me peame kohtumise lõpuni vastu," jätkas Jalonen. Mängida oli veel palju ja kõike võis juhtuda, aga meie poisid mängisid hästi."

KHL-i meeskonna Helsingi Jokeriti nimekirja kuuluv Marko Anttila kerkis Soome koondise kangelaseks turniiri otsustavatel hetkedel. Veerandfinaalis Rootsi vastu viskas ta viigivärava. Poolfinaalis lõi ta Venemaa vastu kohtumise ainsa värava. Finaalis aitasid tema kaks väravat tulla Kanada vastu välja kaotusseisust ja võtta 3:1 võit.

Jalonen lisas, et meeskond kasvas turniiri jooksul kapteni abil tõeliselt kokku. "Tänavune meeskond oli tõeline Marko Anttila tiim! Kaaslased laulsid pärast kohtumist Markole. Ta on kõigi poolt väga hästi vastu võetud. Anttila mängib meeskondlikult ja ta on meeletu töövõimega ning ta ei süüdista kunagi kedagi. Kui ta teeb vea, tunnistab ta seda."