Rootsi hokikoondise megastaar naeris soomlaste vandenõuteooria välja: "See on pullikaka!"

Ajaleht Expressen küsis selle teooria kohta Rootsi koondise staarväravavahilt Henrik Lundqvistilt. "See on lihtsalt jura (rootsi keeles skitsnack, soomlased tõlkisid selle "paskapuhetta"-ks")!" põrutas New York Rangersi puurilukk.

Valitsev maailmameister Rootsi kaotas eile viimases alagrupimängus Venemaale 4:7 (1:0, 0:6, 3:1). Alagrupis vaid võite tunnistanud Venemaa kohtub veerandfinaalis USA-ga, Rootsi vastaseks on Soome, ülejäänud poolfinalistid selgitavad Tšehhi - Saksamaa ja Šveits - Kanada.

"Me tahtsime teha hea mängu. Esimene periood oli väga hea, teine loomulikult mitte. Kolmandal kolmandikul võitlesime kõvasti ja võitsimegi selle. Peame siit edasi minema," lisas Lundqvist.

Soomlaste süüdistused rootslaste meelega kaotamise kohta polnud siiski päris laest võetud, sest 2006. aastal Torino olümpiamängudel nad legendaarse ründaja Peter Forsbergi sõnul just seda tegidki. Patt tuli välja aastaid hiljem, kui Forsberg tunnistas, et Rootsi pidi OM-il Slovakkiale kaotama, et mitte kohtuda veerandfinaalis Kanadaga. "Meist oli tark tegu seda mängu mitte võita," sõnas ta.

Rootsi tuli Torinos olümpiavõitjaks. Veerandfinaalis alistati Šveits, poolfinaalis Tšehhi ja finaalis Soome.

Jäähoki MM-i homne ajakava (veerandfinaalid):

Kell 17.15

Kanada - Šveits

Venemaa - USA

Kell 21.15

Tšehhi - Saksamaa

Soome - Rootsi