Kuidas reageerisid rootslased soomlaste jäähoki imele?

"Tegu on muinasjutuga! See on üks enneolematumaid asju, mida üldse elus näinud olen," kommenteeris mängu rootslaste telekommentaator Chris Härenstram.

"Lõvid (Soome koondise hüüdnimi - toim) tulid Slovakkiasse võistkonnaga, kus oli 18 debütanti ja neid nimetati enne turniiri MM-ide ajaloo üheks kehveimaks tiimiks. Mitte keegi ei uskunud neisse, kui ehk mängijad endid välja arvata," seisis ühes väljaandes.

Soomlaste MM-tiitlit kommenteeris ka rootslaste kanal SVT. "Soome on kirjutanud hoki ajalugu," sõnas SVT ekspert Jonas Andersson. "Ma pole varem näinud sellist kangelastegu. Ma polnud ka varem näinud, kuidas ühte meeskonda eelnevalt nii kindlalt maha kanti. Paberi peal ei olnud neil midagi, jää peal oli neil kõik."

"Soome, kellel oli vaid kaks NHL-is tänavu mänguaega saanud meest, ületas kõiki ootusi ja võitis jäähoki MM-tiitli, alistades ühtlasi veerandfinaalis Rootsi," kirjutas Expresseni vahendusel Tens Petterson. "Aitäh sulle maailmaime eest, suur vend! Soome võit ei olnud ühekordne ime, vaid tegu on meeskonnaga, kes mängib stabiilselt ja ühtlaselt hästi mäng mängu järel."

Soome alistas MM-i finaalis Marko Anttila (2) ja Harri Pesoneni väravatest Kanada 3:1. Teel finaali alistati veerandfinaalis rootslased endid lisaajal 5:4 ja poolfinaalis oldi 1:0 parem Venemaast.