Ilja Kovaltšuk poolfinaali eel: Soome on meile ebamugav vastane

Peamiselt koduse meistriliiga mängijatest koostatud Soome koondis üllatas üleeile tiitlikaitsjat Rootsit, alistades NHLi staaridest koosneva meeskonna lisaaja järel 5:4.

36-aastane Kovaltšuk ütles pressikonverentsil Venemaa ajakirjanikele, et Soomet ei maksa alahinnata.

"Me mängisime nendega maailmameistrivõistluste eel ja siis nad võitsid meid. Me peame õiged järeldused tegema," sõnas Kovaltšuk. "Nad on meile ka varem raskusi valmistanud. Soome pole sugugi kerge vastane, kuid me alistame nad. Peame varasema unustama ja elama antud hetkes."

Venemaa peatreenerilt Ilja Vorobjovilt küsiti, kas ta on õnnelik, et poolfinaalis tuleb Rootsi asemel kohtuda Soomega. "Miks ma peaks olema?" vastas treener ja lisas:. "Mõelge, keda Soome on sel turniiril juba võitnud. Neil on selja taga pikk ettevalmistuslaager ja nende mängumasin töötab õlitatult."

Soome ja Venemaa poolfinaalmäng algab täna kell 16.15, teises poolfinaalis kohtuvad kell 20.15 Kanada ja Tšehhi.