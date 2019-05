DELFI HELSINGIS | VIDEO JA FOTOD | Põhjanaabrite suur pidu: kümned tuhanded inimesed tervitavad Soome kuldset hokikoondist

Täna pärastlõunal jõudsid Soome hokisangarid Bratislavast saabunud lennuga Vantaa lennujaamale. Värskete maailmameistrite lennuki võtsid riigi õhupiiril vastu ja saatsid lennujaamani Soome hävitajad. Nii toimiti ka eelmiste kullavõitude puhul 1995. ja 2011. aastal. Soome hävitajad on traditsiooniliselt kohal ka olümpiavõitjate saabumisel.





Soome hokisangarid saabuvad rahva ette Foto: HEIKKI SAUKKOMAA, AFP/Scanpix

Soome kapten Marko Anttila näitab Vantaa lennuväljal MM-karikat Foto: Mikko Stig, AFP / Scanpix

Suurem rahvapidu toimub täna õhtul Helsingi kesklinnas asuvas Kaisaniemi pargis, kuhu on kogunenud kümned tuhanded soomlased. Sinna saabusid mõistagi ka hokisangarid ise, keda rahva poolt maruliselt tervitati. Täpseid numbreid pole veel teada, kuid näiteks 2011. aastal tähistas Helsingi kesklinnas MM-tiitli võitu umbes 100 tuhat inimest.

Mõistagi esitati täna lavalt ka Queeni kuulus laul "We Are The Champions":

Soome jäähokikoondis alistas eilses MM-finaalis 3:1 Kanada meeskonna.