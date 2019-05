7-9 maailmameistriks tulnud soomlast võivad juba suvel pääseda NHL-i

Soome koondise meediajuht Petteri Hietanen avaldas pärast finaali, et tema hinnangul sõlmivad 7-9 koondislast juba suvel lepingu mõne NHL-i meeskonnaga.

"Enne MM-i räägiti meie meeskonnast vähe, mis on ka arusaadav," lisas Hietanen. "Paberi peal olid paljud koondised meist tugevamad. Meil NHL-i kogemusega hokimehed praktiliselt puudusid, mängisime ju peamiselt Soome liiga meestega."

Juba on teada, et NHL-i siirdub Oliver Kaski, kes sõlmis hiljuti lepingu Detroit Red Wingsiga. Soome meedias on mängijatest välja toodud veel Veini Vähvilainen ja Jani Hakanpää, kes suure tõenäosusega leiavad uue klubi NHL-ist.