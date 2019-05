Eilse seisuga olid MM-il selged seitse veerandfinalisti. Juhul kui Rootsi suudab täna Lätit võita või viia mängu lisaajale, on ka nende edasipääs kindel. Lätlaste võidu korral tekib põnevus ka viimasesse vooru.

Enne play-off-seeriate algust tasub vaadata, mis on MM-il seni enim silma jäänud.

Venelaste 160 kannu õlut

Tänavuse MM-i seni kõige omapärasem uudis ilmus nädala lõpus, kui Slovakkia ajakirjanduses räägiti sellest, et Venemaa koondis jõi pärast Tšehhi üle saavutatud 3 : 0 võitu kamba peale 160 kannu õlut. Fotodelt on näha, et venelaste ees laual on tõesti õllekannud, kuid joodud koguse kohta ametlikke andmeid pole.