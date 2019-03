Visit Estonia kampaania võitis Kuldmuna, äramärkimist leidsid ka KHLi mängud ja Jari Kurri

Kampaania juhi Rasmus Vaino sõnul teeb meediakanalite paljusus ühest küljest kommunikatsiooni lihtsamaks, teisest küljest aga ka keeruliseks. „Publikut on rohkem, kuid infokülluses tähelepanu äratada juba keerulisem. #EstonianWay puhul on kaasaegne mõjutusturundus kokku pandud seni kestvate vanade traditsioonide ja eriliste Eesti moodi elamustega, nagu näiteks saunas käies jääauku hüppamine, jääteel sõitmine, korilus ja regilaul. Kui see õnnestub, tunnevad inimesed huvi, mis paik see Eesti on ja milline võiks olla Eesti nägu nende jaoks.“

#EstonianWay sotsiaalmeedia- ja digiturunduskampaania muudab mõjukad välismaalased omamoodi Eesti saadikuteks. Selle idee on siduda läbi põneva reisielamuse Eestiga inimesi, kelle sõnal on oma kaasmaalaste või ka rahvusvaheliste jälgijate seas tuntav kaal. Turismiarenduskeskuse turundustiimil on õnnestunud #EstonianWay-ga liita nii sportlasi, muusikuid, ettevõtjaid, ajakirjanikke kui ka populaarseid sotsiaalmeedia arvamusliidreid kogu maailmast. Teiste hulgas on kampaania raames Eesti erilisust kogenud näiteks rahvusvaheline superstaar Post Malone, Norra suusalegend Frode Estil, Läti muusikakollektiiv Brainstorm, Briti helilooja ja maailmakuulsa vokaalansambli The King’s Singers endine laulja Bob Chilcott, rahvusvaheliselt tuntud telekokk Jack Stein, Soome hokilegend Jari Kurri, mõjukate meediaväljaannete nagu Evening Standard, Telegraph ja Aftonbladet ajakirjanikud ning muljetavaldava jälgijaskonnaga sotsiaalmeedia mõjuisikud.